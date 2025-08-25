Mercato : Accord trouvé, une star proche de débarquer à l’OM

C’est une information qui enflamme la fin du mercato de l’OM. Le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos, serait d’accord pour rejoindre la navire marseillais. Les négociations pour finaliser ce deal accélèrent.

Mercato : Dani Ceballos d’accord pour signer à l’OM

L’Olympique de Marseille va sans doute frapper un gros coup dans cette dernière ligne droit du mercato. Les dirigeants phocéens ont récemment entamé des discussions avec l’entourage de Dani Ceballos en vue de boucler sa signature. Et les premiers échanges ont été concluants.

La compte La Minute OM assure en effet que le milieu de terrain du Real Madrid est très intéressé par le projet marseillais. Il serait d’accord pour rejoindre Marseille cet été. Les négociations entre l’OM et Dani Ceballos se concentrent à présent sur les détails de son contrat personnel, notamment son salaire.

Il est prêt à réduire son salaire

Même s’il perçoit des émoluments élevés au Real Madrid, l’international espagnol serait prêt à faire des concessions en vue de faciliter son arrivée à Marseille. C’est aussi un signal fort de son envie de rejoindre le groupe de Roberto De Zerbi. Parallèlement, les discussions se poursuivent avec le Real Madrid.

🚨🇪🇸🔵⚪️ #Mercatom



L’OM fonce sur Dani Ceballos comme l’indique @MatteMoretto ‼️



Selon nos informations, le milieu de terrain du Real Madrid est intéressé par le projet qui lui a été proposé par les dirigeants olympiens.



L’OM discute sur la partie salariale. Le joueur est… pic.twitter.com/RQleXQ4Hbx — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 25, 2025

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, souhaitent conclure un prêt avec option d’achat. Mais les Merengues sont durs en affaire. Si cette opération venait à se finaliser, ce serait une manière pour l’OM de vite remplacer Adrien Rabiot. Celui-ci est toujours en instance de départ