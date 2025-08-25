Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un crack argentin !

Le directeur du Stade Rennais, Loïc Désiré met les bouchées doubles pour frapper un joli coup en Angleterre pendant ce mercato estival. Mais deux clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : le Stade Rennais tente de doubler Lyon pour un jeune Argentin

Le Stade Rennais veut devancer l’OL dans la course à la signature de Facundo Buonanotte, talent argentin de 20 ans sous contrat avec Brighton jusqu’en 2028. Lyon, fragilisé par le départ de Rayan Cherki, cherche un renfort offensif. Le club a jeté son dévolu sur Buonanotte, joueur technique et prometteur. Mais il n’est pas seul. Rennes s’est aussi positionné, et même Dortmund suit le dossier.

Selon L’Equipe, le discours du technicien lyonnais, Paulo Fonseca aurait marqué le milieu offensif. Pourtant, les dirigeants de Brighton ne veulent pas d’un transfert définitif, seulement d’un prêt. Le joueur, estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, reste une cible coûteuse pour les clubs français. Son profil attire : l’Argentin sort d’un prêt à Leicester où il a inscrit 5 buts et délivré 2 offrandes en 31 matches de Premier League.

Un rendement intéressant pour un joueur encore en pleine progression. Entre le Stade Rennes, l’Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund, la bataille est lancée. Et l’issue dépendra surtout de la fermeté de Brighton, qui garde la main sur son joyau.