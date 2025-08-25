Mercato : Zabarnyi, Safonov, le PSG frappe un coup politique

En allant chercher l’Ukrainien Ilya Zabarnyi à Bournemouth cet été, le PSG a suscité quelques craintes chez les observateurs et ses supporters avec la présence du Russe Matvey Safonov dans ses rangs. Mais Nasser Al-Khelaïfi et les siens semblent bien gérer la situation.

Mercato PSG : Révélations sur la cohabitation entre Zabarnyi et Safonov

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien s’est penché sur la cohabitation entre les deux joueurs du PSG que sont Ilya Zabarnyi et Matvey Safonov, dans un contexte toujours marqué par le conflit entre leurs deux pays. Le journal régional révèle que les deux coéquipiers ne se suivent pas mutuellement sur les réseaux sociaux. Pour autant, les internationaux ukrainiens et russes seraient prêts à cohabiter au PSG.

La source francilienne indique notamment que dès les premières approches pour le transfert de Zabarnyi, les dirigeants parisiens avaient anticipé la sensibilité du sujet. Très engagé pour son pays, le défenseur central de 22 ans avait logiquement réfléchi à la cohabitation quotidienne avec le gardien de but russe.

Finalement, toutes les parties auraient accepté d’évoluer sous le même maillot rouge et bleu, en mettant en éveil toute crispation potentielle. En interne, la relation entre les deux hommes est qualifiée de « respectueuse et professionnelle » dans le vestiaire du PSG. Concrètement, au quotidien les deux joueurs se croisent au Campus PSG et les soirs de matches, discutent avec politesse, mais sans plus.

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club de la capitale restent très attentives à ce que leur proximité apparente sur une photo ou dans une vidéo ne soit pas mal interprétée. Le PSG va devoir faire attention à la propagande russe, notamment, qui pourrait utiliser certaines images, comme l’explique le journaliste anglo-ukrainien, Andrew Todos.

« La propagande russe espérera pouvoir exploiter toute poignée de main, accolade ou interaction filmée par les caméras. Cependant, il existe un consensus général selon lequel Zabarnyi ignore Safonov et n’interagit pas avec lui, ce qui a apaisé les inquiétudes », explique Le Parisien. Pour le moment, le Paris Saint-Germain semble donc maîtriser la situation, bien conscient de la portée symbolique politique d’une telle cohabitation.