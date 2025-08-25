ASSE Mercato : Le Stade Rennais tente un coup à Sainté

Le Stade Rennais aurait relancé le dossier Lucas Stassin à l’ASSE, à la suite du transfert d’Arnaud Kalimuendo. Une offensive serait en préparation, en cas d’échec de la piste Conrad Harder.

Mercato ASSE : Refroidi pour Stassin, le SRFC cherche toujours un attaquant

Le Stade Rennais était parmi les tout premiers clubs visant Lucas Stassin à l’ASSE, à la suite de la relégation du club en Ligue 2. Mais le club breton, comme d’autre prétendants, ont été refroidi par la direction stéphanoise. Elle a fermé la porte de sortie à son meilleur buteur de la saison dernière. Malgré tout, l’intérêt pour ce dernier est toujours une réalité. Des clubs au gros portefeuille sont en embuscade et pourraient lâcher un gros chèque pour l’avant-centre belge dans les derniers instants du mercato.

Ayant transféré Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest contre 30 M€, le SRFC cherche un avant-centre pour prendre la place du Français. « On a besoin de quelqu’un qui peut attaquer le dos de la défense, avec plus de puissance, capable aussi d’occuper la surface. De marquer des buts et d’être efficace très vite, ayant prouvé qu’il a la capacité de s’adapter dans un club comme le nôtre. Tous les profils que l’on regarde ont ces qualités-là », a décrit Habib Beye, avant la lourde défaite de son équipe face au FC Lorient (4-0).

Le Stade Rennais réactive la piste Lucas Stassin pour oublier Conrad Harder

Le premier choix des dirigeants de Rennes est Conrad Harder du Sporting Portugal, mais le dossier du Danois s’enlise à l’approche de la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre. De ce fait, ils songeraient à Lucas Stassin en plan B. D’après Ouest-France, le Stade Rennais a réactivé la piste menant vers ce dernier.

Pour arracher l’attaquant de 20 ans a l’AS Saint-Etienne, le club breton devra sortir le chéquier. Les Stéphanois attendent au moins 20 M€ pour céder le joueur qui ne veut pas jouer en Ligue 2. Le Stade Renais a aussi coché le nom d’Esteban Lepaul d’Angers SCO pour compenser un éventuel échec du transfert de Conrad Harder.

Pour rappel, Lucas Stassin a signé à l’ASSE jusqu’en juin 2028, en aout 2024, contre une indemnité de à 10 M€. Selon Transfermarkt, il est évalué à 18 M€.