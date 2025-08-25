Mercato PSG : 35M€ ! Donnarumma à City, dénouement imminent

Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma s’apprête à quitter le PSG. À six jours de la fin du mercato estival, le gardien italien se rapproche de plus en plus de Manchester City pour un transfert autour de 35 millions d’euros. Explications.

Mercato PSG : Donnarumma à un pas de la Premier League

Après avoir fait ses adieux au Parc des Princes vendredi passé lors de la réception d’Angers SCO en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma prépare désormais son départ du Paris Saint-Germain. Annoncé un peu partout en Europe, l’ancien portier de l’AC Milan se dirige tout droit vers la Premier League.

Dimanche, Fabrizio Romano a confirmé que Donnarumma s’est déjà mis d’accord avec Manchester City sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. Selon le journaliste italien, le transfert ne dépend désormais plus que du départ d’Ederson, qui a dit oui à Galatasaray pour une opération qui devrait rapporter au moins 10 millions d’euros aux Citizens.

« Gigio Donnarumma a conclu un accord personnel avec Manchester City, désireux de rejoindre Pep Guardiola. Des négociations sont également en cours entre Man City et le Paris SG, le montant du transfert sera inférieur à la demande initiale € de 50 millions. L’accord dépend toujours du départ d’Éderson cet été, Galatasaray étant toujours intéressé », écrit le spécialiste mercato sur les réseaux sociaux.

Aux dernières nouvelles, les négociations entre les deux clubs ont débuté et pourraient aboutir à une transaction comprise entre 30 et 35 millions d’euros. Affaire à suivre…