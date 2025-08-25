Mercato : L’OM en feu, Joël Ordonez sort un plan pour signer

Les négociations entre l’OM et le Club Bruges pour Joël Ordonez patinent. Mais le jeune défenseur central a décidé de prendre les choses en main en mettant la pression sur sa direction.

Mercato OM : Joël Ordonez boycotte l’entraînement avec le Club Bruges

L’entraîneur de l’OM l’a encore constaté ce samedi face au Paris FC : le renforcement de sa défense reste une priorité. Malgré la victoire (5-2), son équipe a montré des carences dans le secteur défensif. Roberto De Zerbi attend donc de nouvelles recrues pour solidifier l’arrière-garde marseillaise. Et sa cible prioritaire se nomme Joël Ordonez.

Lire aussi : Mercato OM : Ordonez, un coup de pouce venu de Chelsea

Le défenseur central du Club Bruges est même très réceptif aux avances phocéennes. Il aurait déjà son aval pour signer à l’OM. Tandis que les Olympiens seraient prêt à débourser 30 millions d’euros pour finaliser son transfert. Ils se heurtent cependant à la réticence des Belges. Ces derniers hésitent jusqu’ici à céder leur crack équatorien. De quoi agacer le principal intéressé ?

À voir

Mercato PSG : 35M€ ! Donnarumma à City, dénouement imminent

Lire aussi : Mercato : L’OM en feu, tout est réglé avec Joël Ordoñez !

Foot Mercato indique que Joël Ordonez est passé à l’action. Le jeune défenseur s’est présenté au centre d’entraînement ce lundi matin, mais il a refusé de s’entraîner avec ses coéquipiers. Ce geste de contestation est un message clair envoyé à sa direction. Il est visiblement prêt à aller au bras de fer pour rejoindre l’OM. Ce refus de s’entraîner pourrait être la clé pour accélérer les négociations. Pour le moment, le temps presse. Le mercato ferme ses portes dans moins de sept jours.