OM Mercato : Coutinho à Marseille, de grosses précisions tombent

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2021 à 17:45

En grande difficulté au FC Barcelone, Philippe Coutinho se rapproche un peu plus de la porte de sortie. Et l’ OM n’a pas abandonné la piste menant au milieu offensif brésilien.

L’ OM insiste toujours pour Philippe Coutinho

Véritable poids dans les finances du FC Barcelone, Philippe Coutinho est poussé vers la porte de sortie cet été. Le club catalan, déçu de son faible rendement, voudrait se débarrasser de lui lors de ce mercato estival contre un chèque de 25 M€. Cette décision du Barça suscite alors diverses spéculations sur son avenir. Où évoluera Philippe Coutinho la saison prochaine ?

En France, le Brésilien de 29 ans est fortement pressenti pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le journaliste de L’Équipe,Thibaut Vézirian, révélait récemment que Pablo Longoria négocie son transfert à l’ OM avec l’aide de Puma. Cette information relayée en boucle sur la toile la semaine dernière a rapidement fait réagir la presse espagnole. Certains médias catalans indiquaient qu’il ne faudrait en aucun cas espérer une arrivée de Coutinho à Marseille cet été puisque la star du Barça est tout simplement hors de prix pour les finances de l’ OM. La piste menant à l’Olympique de Marseille semblait donc être un feu de paille pour les supporters marseillais. Pourtant, le journaliste de L’Équipe maintient sa position et confirme l’intérêt de l’ OM, qui serait toujours partant pour le transfert de Coutinho.

Longoria tente de faire baisser son prix

Le confrère explique que Pablo Longoria, qui entretient d’excellentes relations avec la direction du FC Barcelone, n’a pas abandonné ses chances dans ce dossier d’envergure. Le président de l’ OM tenterait de faire baisser le prix de l’ancien meneur de jeu de Liverpool.

« Et oui, ce n’est pas une exclu que j’ai annoncée. Ça fait déjà depuis fin mai que ça discute. Les tractations sont longues, il faut le libérer. Et les grands agents sont de retour autour de l’OM, il y a de l’argent et on le voit avec ce type de contacts », a-t-il déclaré sur sa chaîne avant d’envoyer un signal fort aux médias espagnols. « Quand je vois des journalistes dire que ce sont des fake news, je suis mort de rire (…) ce n’est pas parce qu’au club ou chez le joueur qu’on te dit non, que c’est la réalité. Dans ce cas-là, c’est plus honnête de dire qu’on ne sait pas », a expliqué le journaliste. Reste maintenant à savoir si l’issue des négociations pour le transfert de Philippe Courtinho sera positive pour l’ OM. Affaire à suivre dans les jours à venir.