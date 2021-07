LOSC Mercato : Officiel, première signature importante à Lille OSC

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 21:50

C’était dans les tuyaux, c’est maintenant officiel ! Le LOSC a prolongé le contrat de son capitaine José Fonte, ce vendredi 16 juillet, pour une année supplémentaire.

LOSC : José Fonte rempile jusqu'en 2022

Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec le LOSC le 30 juin 2021, José Fonte avait la possibilité de signer avec le club de son choix. Il était même courtisé par le club turc Adana Demirspor. Malgré cet intérêt, le défenseur central a choisi de rempiler avec les Dogues. Il a signé un nouveau bail d’une saison, ce vendredi. « Lille OSC a le plaisir d’annoncer la prolongation du contrat de José Fonte. Le défenseur central international portugais a paraphé un nouveau bail d’une saison supplémentaire avec le Club », a annoncé le club nordiste champion de France 2021.

L’international portugais de 37 ans a réagi à la prolongation de son aventure à Lille OSC. Il se dit joyeux d’enchaîner une 4e saison consécutive dans le Nord de la France. « Je suis très heureux de continuer cette aventure avec le LOSC. Je veux remercier le président (Olivier Létang, ndlr) pour sa confiance. J’ai une grosse pensée pour mes coéquipiers que je retrouverai à Lille dans quelques jours. Je n’oublie pas les supporters du club qui me soutiennent et m’ont envoyé beaucoup de messages de sympathie », a-t-il déclaré avant de promettre : « je vais continuer à tout donner pour Lille OSC ».

Olivier Létang encense le capitaine de Lille OSC

Président du LOSC, Olivier Létang se réjouit également de la signature du capitaine, taulier du vestiaire et patron de la défense lilloise. « Nous sommes très heureux de la prolongation du contrat de José, notre capitaine, qui était pour moi une évidence. La prolongation de son contrat au LOSC démontre notre volonté de travailler dans la continuité et notre ambition de performer dans la durée », a confié l'ancien dirigeant du Stade Rennais FC.

« Grand professionnel, leader doté d’une très grande expérience et homme de grande valeur, pilier du vestiaire, José Fonte a été un des acteurs importants des très bons résultats et du titre de champion de France », a-t-il rappelé. L’arrière portugais compte 114 matches sous les couleurs du maillot lillois pour 8 buts inscrits et 3 passes décisives offertes.