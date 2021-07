LOSC Mercato : Létang aux trousses d'un international portugais

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 17:20

Depuis la nomination de Jocelyn Gourvennec, le 5 juillet 2021, le LOSC attend toujours sa première recrue estivale. Un international portugais est parmi les joueurs qu’Olivier Létang veut attirer dans le Nord.

Le LOSC aux trousses de Gedson Fernandes

Le LOSC est en quête de renforts pour défendre son titre de champion de France et pour faire une bonne campagne en Ligue des champions. Le président Olivier Létang met donc les bouchées doubles pour trouver des joueurs d’expérience aguerris au haut niveau, en vue de la saison 2021-2022 qui démarre le 8 août prochain. Le dirigeant de Lille OSC aurait des vues sur Gedson Fernandes (22 ans) du Benfica Lisbonne. Il s'est rapproché du club lisboète pour en savoir plus sur la situation contractuelle du milieu de terrain, d’après les informations de A Boca. Compte tenu de la crise économique, le LOSC se concentre sur un prêt du joueur sur qui l’entraîneur des Aigles, Jorge Jesus, ne compte pas, et qui sort de deux prêts consécutifs.

Le milieu de terrain prêté à Tottenham, puis à Galatasaray

International portugais (2 sélections), Gedson Fernandes est un pur produit de l’académie de football du Benfica. Il a fait sa formation chez les Aigles entre 2019 et 2017, puis a intégré l’équipe réserve lors de l’exercice 2017-2018. Promu au sein de l’équipe professionnelle, le natif de Sao Tomé n’a pas réussi à s’y imposer. Dès lors, il a été envoyé en prêt payant à Tottenham pour 18 mois en janvier 2020, contre 4,5 M€. Mais au bout d’un an de contrat, le joueur courtisé par le LOSC a été renvoyé par les Spurs. Revenu à Lisbonne pendant le mercato d’hiver 2021, il avait été prêté dans la foulée à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison dernière. Lié au Benfica jusqu’en juin 2023, Gedson Fernandes vaut 12,5 M€ sur le marché des transferts.