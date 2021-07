OGC Nice Mercato : Officiel, Galtier s’offre un joueur de l' OL

Publié par ALEXIS le 17 juillet 2021 à 00:58

Après avoir levé l’option d’achat de Jean-Clair Todibo, l’ OGC Nice a acté la signature de Melvin Bard, défenseur de l’ OL sélectionné pour les JO de Tokyo avec l’Équipe de France olympique.

L’ OGC Nice recrute Melvin Bard à l'OL

L’ OGC Nice a officialisé, ce vendredi 16 juillet 2021, le transfert de Melvin Bard de l’ OL. « Un accord de principe est intervenu ce vendredi entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais dans le cadre du transfert de Melvin Bard (20 ans). Un accord de principe a également été trouvé avec le joueur qui effectuera la traditionnelle visite médicale à son retour des Jeux Olympiques de Tokyo », a communiqué le club azuréen. « Technique, discipliné, puissant, capable de se projeter comme de défendre, le natif d’Écully, pourvu d’un gros potentiel et membre de toutes les équipes de France de jeunes, possède un profil de latéral moderne qui a séduit le Gym », ont ensuite apprécié les Aiglons.

Le club rhodanien a confirmé à son tour le transfert de l’arrière latéral gauche sorti de son académie et révélé en Ligue 1 la saison dernière. « L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord de principe avec l’ OGC Nice pour le transfert du défenseur Melvin Bard », a fait savoir Lyon, tout en dévoilant le montant de transaction.

3 M€ dans les caisses de l'Olympique Lyonnais

Melvin Bard a en effet été transféré contre la somme de 3 M€, « auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 2 M€ et 20% sur une éventuelle plus-value future ». Il faut préciser que le transfert du joueur de 20 ans à l’ OGC Nice sera validé s’il satisfait à la traditionnelle visite médicale. Melvin Bard a pris part à 18 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière, soit 14 en Ligue 1 et 4 en coupe de France. Il a été titulaire 8 fois et a délivré une seule passe décisive avec l'équipe de l'ex-coach de l' OL, Rudi Garcia.