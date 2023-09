Longtemps courtisé par l'OGC Nice, un défenseur s'éclate à Liverpool. Les Reds font tout pour prolonger son contrat et sécuriser sa place dans le groupe.

Mercato OGC Nice : Liverpool veut étendre le bail de Konstantinos Tsimikas

Il fait partie des cibles de longues dates de l'OGC Nice. Observé pour la première fois à l'été 2020, Konstantinos Tsimikas est bien connu de la direction du club azuréen. À l'époque, le latéral gauche grec sortait d'une saison prometteuse à l'Olympiakos. Très utilisé par son entraîneur, il avait notamment découvert la Ligue des Champions (12 matchs). Tsimikas avait également contribué au titre de champion de Grèce, grâce à ses 2 passes décisives et ses 27 rencontres disputées.

À l'issue du mercato estival, il avait finalement signé à Liverpool contre un montant de 13 millions d'euros. Depuis, l'aventure anglaise se passe à merveille. S'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sur ses premiers exercices, l'international grec a fini par s'imposer en Premier League. Fort de ses 4 passes décisives en 20 matchs de championnat, Konstantinos Tsimikas a obtenu de la confiance de son entraîneur Jürgen Klopp. Désormais, la direction du Liverpool FC cherche à prolonger son contrat. Le journaliste Fabrizio Romano assure que des discussions sont en cours pour finaliser l'accord avec le joueur de 27 ans, déjà lié au club jusqu'au 2025.

L'OGC Nice mise sur Romain Perraud

À la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Melvin Bard, l'OGC Nice aurait pu miser sur Konstantinos Tsimikas. Certes, son nom n'a pas été associé aux Aiglons cet été. Mais la recrue trouvée par Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym a également surpris les supporters. Le club azuréen a jeté son dévolu sur Romain Perraud, dont le nom a filtré dans les derniers jours du mercato estival. Le défenseur de 25 ans a été prêté avec option d'achat par Southampton.

Après avoir trouvé une doublure à Melvin Bard, l'OGCN se concentre désormais sur le poste de gardien de but. Le coach niçois Francesco Farioli aimerait du renfort pour bousculer la hiérarchie, et notamment le numéro 1 Marcin Bulka. Plusieurs noms ont été cités dont ceux de Hugo Lloris et Salvatore Sirigu. Le premier n'était pas une option d'après l'ancien milieu de terrain. Le second a été mis à l'essai par le club. Il est libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina. Vous l'aurez compris, le mercato estival n'est pas encore terminé à Nice.