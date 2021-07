OM Mercato : Après Saliba, Longoria frappe un nouveau joli coup

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2021 à 14:17

Pablo Longoria veut onze nouvelles signatures à l’ OM pour la saison prochaine. Après avoir annoncé l’arrivée de William Saliba, le président de l’Olympique de Marseille est ainsi proche de boucler un nouveau dossier important pour son entraîneur Jorge Sampaoli.

Mercato OM : une neuvième recrue pour Longoria ?

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille est très active durant ce mercato estival. Pablo Longoria a d’ores et déjà bouclé huit signatures. Le dernier joueur a avoir été officiellement présenté comme nouveau joueur de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli se nomme William Saliba. Prêté la saison écoulée à l’OGC Nice par Arsenal, le défenseur central international espoir français a été cédé provisoirement au club marseillais sans option d’achat. Après cette acquisition, Pablo Longoria s’apprête également à régler un autre dossier attendu impatiemment par son coach. Et l’affaire est annoncée comme presque dite.

Accord imminent avec la Fiorentina pour Pol Lirola

En effet, d’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Pol Lirola, prêté cette saison, se rapproche d’un retour définitif à l’ OM. Le spécialiste mercato de Sky Italia explique qu’après de longues négociations, l’Olympique de Marseille a finalement accepté de payer les 12 millions d’euros que réclame l’AC Fiorentina pour laisser filer le latéral droit de 23 ans. Toutefois, Pablo Longoria propose au club italien de verser cette somme sur plusieurs années. Gianluca Di Marzio assure qu’un accord semble proche et un transfert de plus en plus imminent.

Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba, Pol Lirola devrait être la neuvième recrue estivale de l’OM. Sauf si Longoria décide de boucler d’abord le dossier Cristian Pavon (25 ans). Selon le journal espagnol Marca, le club phocéen devrait acquérir sous peu 50% des droits de l’ailier argentin de Boca Juniors contre un chèque de 6 millions d’euros.