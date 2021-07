PSG Mercato : Man United, Pogba prend une grande décision !

Publié par Gary SLM le 17 juillet 2021 à 23:45

Paul Pogba, en haut de la liste du PSG pour renforcer le milieu de terrain, vient de donner sa décision à Leonardo. Manchester United sort grand perdant, sauf retournement de situation.

Mercato PSG : Paul Pogba ne veut pas prolonger à Manchester United

Dès le début du mercato estival, le nom de Paul Pogba est apparu dans les rumeurs pour l’intérêt du PSG et du Real Madrid. Finalement, le club de la capitale française a pris le dessus sur l’écurie espagnole. En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba ne veut pas prolonger son bail chez les Red Devils et c’est son agent Mino Raiola qui l’encouragerait à viser un départ. Manchester United sait donc déjà qu’il ne bénéficiera plus des services du milieu français après la fin de la saison prochaine, cela fait de sa vente une bonne affaire pour le club anglais.

Paul Pogba exclut un transfert au PSG cet été

Seulement, Paul Pogba, ne veut pas bouger de Manchester cet été. Selon The Athletic, le milieu de terrain passé par la Juventus Turin préférerait rester sous le maillot du club de Premier League jusqu’en juin 2022 afin de partir libre pour mieux négocier avec son future club. Le Paris Saint-Germain ne verra donc pas la Pioche sur la pelouse du Parc des Princes aussi souvent qu’il l’espérait. C’est sans le mercato estival du club de la capitale qui a poussé Pogba à prendre une telle décision.

Alors qu’il était emballé par l’idée de rejoindre le PSG au début du mercato, il a été découragé par le trop grand nombre de joueurs recrutés cet été par Leonardo, le directeur sportif de l’équipe parisienne. Ces grands changements, y compris dans le milieu de terrain, auraient obligé Paul Pogba lutter encore plus fort que s’il venait pour envoyer un joueur identifiable sur le banc. C’est sans doute pour éviter de prendre des risques sur son temps de jeu que l’international français de 28 ans ne veut pas rejoindre le Paris SG cet été.