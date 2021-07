OM Mercato : Après Lirola, Longoria signe une belle surprise à 3M€

Publié par JEAN-LUC D le 18 juillet 2021 à 00:57

L’ OM espère conserver Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina, après avoir transmis une offre de 12 millions d’euros au club italien. Mais Pablo Longoria, le président marseillais, ne compte pas encore s’arrêter là.

Mercato OM : un défenseur bulgare en approche ?

Malgré les signatures de Gerson, Mattéo Guendouzi, William Saliba, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Luan Peres et Pau Lopez, Pablo Longoria veut encore poursuivre son recrutement afin d’offrir à son entraîneur Jorge Sampaoli une équipe compétitive la saison prochaine. Ce samedi, les médias italiens et argentins ont annoncé que Pol Lirola et Cristian Pavon pourraient débarquer à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Mais ce n’est pas tout puisqu’un jeune défenseur central bulgare pourrait également atterrir à la Commanderie.

Accord avec le CSKA Sofia pour Valentin Antov ?

À la recherche d’un renfort défensif pour la saison prochaine, Pablo Longoria est sur les traces d’un international bulgare de 20 ans. En effet, d’après les informations du média Tutto Mercato Web, le président de l’Olympique de Marseille a transmis une offre ferme de 3,5 millions d'euros au CSKA Sofia s’attacher les services de Valentin Antov. De retour d’un prêt de six mois à Bologne, l'international bulgare (7 sélections) de 20 ans peut évoluer en défense, mais également dans une position avancée de milieu défensif.

Un profil à la Boubacar Kamara recherché dans l’éventualité d’un départ de l’international espoir français de 21 ans. Valentin Antov était titulaire avec sa sélection lors du dernier match de préparation avant l’Euro contre l’équipe de France (0-3). Le journaliste italien Marco Conterio, rédacteur en chef de Tuttomercatoweb, assure qu’un accord pourrait rapidement intervenir entre les deux clubs puisque l’offre de l’OM est jugée suffisante par les dirigeants du CSKA Sofia. Antov ne disposant plus que d’un an de contrat.