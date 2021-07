OL Mercato : Grosse bataille anglaise pour un crack d'Aulas

Publié par Ange A. le 18 juillet 2021 à 12:16

L’Olympique Lyonnais pourrait voir une de ses pépites poursuivre sa carrière en Premier League la saison prochaine. Un joueur de l’ OL suscite en effet un fort intérêt auprès de plusieurs clubs anglais.

Ça se dispute en Angleterre pour un crack de l’ OL

S’il se montre assez timide dans le sens des arrivées, l’Olympique Lyonnais a déjà enregistré pas moins de quatre départs cet été. Le dernier en date est celui de Melvin Bard. Le jeune latéral gauche s’est engagé avec l’OGC Nice contre 3 millions d’euros. Comme le défenseur de 20 ans, un autre joueur formé à l’ OL pourrait quitter le club d’ici la clôture du mercato estival. Annoncé sur le départ depuis plusieurs saisons, Houssem Aouar pourrait enfin quitter son cocon lyonnais cet été. Un départ auquel ne compte plus s’opposer Jean-Michel Aulas.

Suite au départ de Memphis Depay au FC Barcelone en tant que joueur libre, le président de l’ OL avait indiqué qu’il ne comptait pas retenir les joueurs désirant partir. Pour le dirigeant lyonnais, il n’est plus question de laisser partir des joueurs avec une valeur marchande intéressante gratuitement. S’agissant d’Aouar, il ne manque pas de prétendants, notamment en Angleterre où plusieurs clubs le surveillent.

Quatre cadors anglais à l’affût pour Aouar

ESPN assure en effet que quatre clubs anglais, et pas des moindres, se bousculent pour signer Houssem Aouar. La source révèle des intérêts de Manchester United, Tottenham, Liverpool et Arsenal, l’un de ses plus vieux prétendants. Avec une concurrence pareille, l’ OL peut toujours espérer empocher un gros chèque de la part de son milieu cet été. Avec la crise actuelle, le milieu de 23 ans pourrait quitter Lyon contre 25 millions d’euros.