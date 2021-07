PSG Mercato: OL, une grosse opération en vue pour Houssem Aouar ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2021 à 16:18

Annoncé sur le départ du côté de l’OL, Houssem Aouar fait partie des options du PSG en cas d’échec sur la piste menant à Paul Pogba. Le milieu de terrain lyonnais pourrait même faire l’objet d’une opération d’envergure dans le Rhône.

Mercato OL : Aulas ne bloque pas Houssem Aouar

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar peut quitter l’Olympique Lyonnais cet été s’il le désire. Lors d’une conférence de presse, il y a quelques semaines, le président des Gones Jean-Michel Aulas a clairement assuré qu’il ne bloquera pas forcément son joueur de 23 ans s’il réclame un bon de sortie.

« S’il souhaite partir, on essaiera de l’accompagner, comme on l’a fait ces dernières années avec les joueurs formés au club désireux d’un nouveau challenge », avait promis le premier responsable du club français. Et depuis, l’international français est annoncé un peu partout sur le continent. En France, le Paris Saint-Germain garde un oeil sur sa situation et n’exclut pas de passer à l’action si Leonardo ne venait pas à trouver un accord avec Manchester United pour boucler le transfert de Paul Pogba.

À l’étranger, Tottenham, Arsenal, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et même Manchester United sont également à ses trousses. L’entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer pense que Houssem Aouar a le profil idéal pour remplacer son compatriote Paul Pogba. Si pour l’heure aucune offre sérieuse n’a encore été transmise aux dirigeants lyonnais, l’ancien coéquipier de Memphis Depay pourrait prendre la direction de la Premier League dans le cadre d’une opération totalement inattendue.

Tottenham propose un échange à l’OL

Qui va rafler la mise pour Houssem Aouar ? Pur produit du centre de formation de l’OL, le milieu de terrain central est notamment courtisé en Angleterre. Et d’après les informations relayées ce samedi par ESPN, les deux clubs les plus chauds dans ce dossier sont Arsenal et Tottenham. Les deux clubs londoniens mènent la bataille pour la signature du protégé de Peter Bosz selon le média sportif. Si une offre de 25 millions peut suffire à convaincre Jean-Michel Aulas et Juninho, la chaîne américaine révèle que les Spurs ont un plan beaucoup plus tentant pour convaincre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais.

En effet, ESPN explique que Tottenham a proposé à l’OL d’échanger Tanguy Ndombélé contre Aouar. L’ancien milieu de terrain défensif lyonnais (24 ans, à Lyon de 2017 à 2019) pourrait ainsi revenir au Groupama Stadium et permettre à son ancien partenaire de faire le voyage à Londres. Toujours selon la même source, le club olympien n’a pas encore donné sa réponse à cette proposition de Tottenham. Le PSG est donc prévenu.