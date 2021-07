ASSE Mercato : Un joueur de l’Inter Milan dans les plans de Puel

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2021 à 11:25

L’ ASSE n’a pas les moyens de s’offrir de nouveaux joueurs à coup de plusieurs millions d'euros sur le marché. De ce fait, elle se concentre plutôt sur les demandes de prêts et les joueurs libres de tout contrat. Un milieu de terrain en difficulté à l’Inter Milan est ainsi dans le viseur de Claude Puel.

ASSE : Puel a toujours les yeux sur Lucien Agoumé

L’ ASSE veut récupérer Lucien Agoumé (19 ans) en manque de temps de jeu à l’Inter Milan. Les services de ce dernier intéressent toujours Claude Puel. Selon le journaliste Ignazio Genuardi, le manager général de l’AS Saint-Étienne« garde un œil attentif » sur le milieu de terrain. Il n’a plus qu’un an de contrat chez les Nerazzurri, mais il « est en passe de rempiler » si l’on en croit la source. Aux yeux de Simone Inzaghi, nouvel entraîneur des Interistes, le franco-camerounais serait une doublure idéale dans l’entrejeu, d'après l'ex-rédacteur en chef de Foot365.

Agoumé de retour en France après deux saisons en Italie ?

Le bail de Lucien Agoumé court jusqu’en juin 2022 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 5 M€. Il était indésirable en Lombardie, sous les ordres d’Antonio Conte. Pour preuve, le milieu défensif n'a joué que 3 matchs avec les couleurs milanaise. De plus, il avait été prêté par le champion d’Italie au Spezia Calcio, la saison dernière. L'international tricolore U19 avait pris part à 12 matchs de Serie A, pour 9 titularisations, sous le maillot des Aquilotti.

Revenu à Milan cet été, Lucien Agoumé doit convaincre le successeur de Conte pour s'éviter un second prêt. Le joueur, que le coach de l' ASSE tente de se faire prêter, a été formé au FC Sochaux-Montbéliard et a joué avec les Lionceaux en Ligue 2, en 2018-2019. Cela, avant son transfert à l’Inter Milan en juillet 2019, contre un montant estimé à 4,5 M€.