Alors que son transfert à l’OM semblait en bonne voie, le feuilleton Lucien Agoumé prend une autre tournure. Des divergences ont fait reculer les Phocéens.

Mercato OM : Marseille stoppe les négociations pour Lucien Agoumé

Lucien Agoumé à l’Olympique de Marseille, c’est le dossier qui anime l’actualité phocéenne en ce début de mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, les dirigeants de l’OM tentent en effet de finaliser l’arrivée de l’international espoir français. Des négociations ont débuté entre les différentes parties et ont été jugées très positives. Puisque l’Inter Milan n’a pas tardé à donner son accord pour le prêt de son jeune milieu de terrain. Il ne restait plus qu’à l’Olympique de Marseille à trouver un terrain d’entente avec le jeune joueur afin de finaliser cette opération.

En manque de temps de jeu chez les Bianconeri, avec qui il a disputé qu’une seule rencontre cette saison, Lucien Agoumé sait qu’il doit changer de club cet hiver s’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu et développer son potentiel. L’idée d’un prêt de six à l’OM semblait alors intéresser le natif de Yaoundé. Ce dernier a régulièrement affiché son affection pour le club entrainé par Gennaro Gattuso. L’OM était ainsi bien parti pour accueillir sa première recrue hivernale. Mais un retournement de situation s’est produit ces dernières heures dans ce dossier. Le célèbre journaliste italien assure en effet que la direction marseillaise s’est retiré des négociations pour Lucien Agoumé en raison des doutes du joueur sur les détails de son contrat et sur les garanties de temps de jeu.

Le FC Séville désormais en pole position pour Lucien Agoumé

Les craintes de l’ancien joueur de Sochaux auraient finalement découragé le président Pablo Longoria et son équipe. Les responsables marseillais n'ont pas senti une réelle envie du joueur de rejoindre l'équipe et se tourneraient à présent vers d’autres cibles, malgré un accord quasiment conclu avec l’Inter Milan. Ce retrait de l’OM devrait être bénéfique aux autres prétendants. Le FC Séville est dorénavant considéré comme le grand favori pour conclure la signature de Lucien Agoumé sous la forme d’un prêt avec option d'achat.