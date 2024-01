L'Olympique de Marseille a subi un camouflet alors que Pablo Longoria tentait de signer Lucien Agoumé, qui a fini par tourner dos au club pour Séville.

Mercato OM : Lucien Agoumé a préféré Séville à l'OM

En quête de renforts cet hiver, Pablo Longoria a cru avoir tenu enfin sa première recrue hivernale. Le dirigeant de l'Olympique de Marseille était en effet en discussion avancée avec l'Inter Milan pour la signature de Lucien Agoumé. Un accord est même trouvé entre le club italien et son homologue français pour un prêt du joueur de 21 ans. Malheureusement, l'opération n'est jamais allée au bout et l'OM s'est retiré, la faute à la position pas claire de Agoumé. De quoi laisser la voie libre au FC Séville, qui était aussi sur le dossier, de boucler les échanges avec l'Inter pour la signature du milieu de terrain. Son choix a été donc fait, et n'était pas en faveur de Longoria.

Séville avait l'avantage pour Lucien Agoumé

Déjà en manque de temps de jeu à l'Inter, Lucien Agoumé a préféré se relancer loin des Intéristes et de la Serie A. Sauf qu'avec l'Olympique de Marseille, il semble n'avoir jamais été convaincu par la possibilité d'avoir du temps de jeu. Mais ce qui a fait basculer les donnes en faveur du FC Séville reste des échanges engagés un peu plus tôt avant l'arrivée de Pablo Longoria, qui cherchait du renfort pour Gennaro Gattuso dans l'entrejeu marseillais. Au moment d'évoquer cet épisode de son transfert en Liga, Agoumé a confirmé les contacts avec l'OM.

Cependant, son choix semble avoir été déjà fait puisqu'il a révélé être en contact avec les Andalous depuis très longtemps. Ce qui a donc rendue la décision facile, même s'il avoue avoir du respect pour le club phocéen. L'international espoirs de France est clair, « c'était la meilleure décision » de rejoindre le FC Séville, « une opportunité énorme pour laquelle il est très content d'être ici ».