Après avoir échoué à signer Lucien Agoumé, Pablo Longoria serait sur le point de boucler l'arrivée d'un ancien lensois à l'OM.

Mercato OM : Pablo Longoria sur la piste Jean Onana

L'Olympique de Marseille attend toujours d'officialiser son premier renfort de ce mercato hivernal. Pablo Longoria était proche de boucler l'arrivée de Lucien Agoumé mais tout a finalement basculé. Le milieu de terrain international français a préféré rejoindre le FC Séville alors que son hésitation à se décider à obliger le club phocéen à renoncer à sa signature. Cependant, le président de l'OM ne se donne pas du repos puisqu'il s'est déjà lancé sur une autre piste intéressante, qui connaît très bien la Ligue 1 française. Il s'agit de Jean Onana, un ancien joueur du Racing Club Lens. Le Camerounais de 23 ans est en manque de temps de jeu cette saison du côté du Besiktas où il ne compte que quatre petites apparitions en Super Lig turque. Une belle opportunité donc pour Pablo Longoria de lancer enfin son mercato.

Jean Onana tout proche de signer à Marseille

Un an seulement après avoir quitté le Racing Club de Lens et la Ligue 1, Jean Onana devrait déjà faire son retour, mais pas chez les Artésiens. A en croire les informations de Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille serait sur le point de boucler la signature de l'international camerounais. Le milieu de terrain présente l'avantage de n'avoir pas été convoqué avec les Lions Indomptables du Cameroun pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Avec une expérience difficile en Turquie, Jean Onana est poussé vers la sortie et devrait ainsi saisir la perche tendue par le club phocéen pour essayer de relancer sa carrière dans un championnat qu'il maîtrise au mieux. Reste à voir si Longoria réussira à convaincre le natif de Yaoundé de rejoindre la Canebière.