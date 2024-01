Toujours calme sur le marché jusque-là, l'Olympique de Marseille serait sur le point de boucler la signature de Lucien Agoumé.

Mercato OM : Lucien Agoumé se dirige droit vers Marseille

L'Olympique de Marseille va enfin lancer son mercato d'hiver. Contraint de recruter pour renforcer le groupe de Gennaro Gattuso, la direction du club marseillais explore de nombreuses pistes cet hiver. L'OM s'apprête surtout à faire sans pas moins de sept joueurs partis en sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. En quête de renforts en défense et au milieu de terrain, Pablo Longoria serait maintenant proche de boucler sa première recrue qui devrait être Lucien Agoumé. Le club phocéen aurait trouvé un accord avec l'Inter Milan pour signer le jeune milieu de terrain selon les informations de RMC Sport et Foot Mercato. Le jeune espoir français de 21 n'a disputé qu'un seul match cette saison sous les couleurs du club italien.

Un prêt avec option d'achat pour Lucien Agoumé

En manque de temps de jeu, Lucien Agoumé sait qu'il lui faut aller tenter sa chance ailleurs. Quoi de mieux qu'un départ en Ligue pour se relancer et trouver du temps de jeu. L'Olympique de Marseille se propose de lui offrir cette aubaine et tout semble aller dans le bon sens pour le club français. En effet, la direction du club disposerait d'un accord verbal avec le joueur et l'Inter Milan. On parle d'un prêt avec option d'achat pour Agoumé à l'OM. Le natif de Yaoundé s'apprête ainsi à connaitre un nouveau prêt après avoir déjà passé d'autres périodes de prêt à La Spezia, Brest et Troyes. Signer à l'Olympique de Marseille ne serait donc qu'un retour en France pour Agoumé, qui a déjà évolué par le passé sous les couleurs du FC Sochaux.