Arsenal Mercato : Ben White chez les Gunners, c'est fait !

Publié par Thomas le 19 juillet 2021 à 15:09

Si les négociations allaient de bon trains ces derniers jours pour faire venir le défenseur central de Brighton Ben White à Arsenal, voilà que les deux parties sont parvenues à un accord pour une somme avoisinant les 58 millions d’euros. Comme l’annonce le média Sky Sports, les Gunners ont bouclé l’accord aujourd’hui, le défenseur anglais de 23 ans passera sa visite médicale dans une semaine. Priorité de Mikel Arteta, Ben White était convoité par de grands cadors de Premier League après une saison remarquable chez les Seagulls.

Ben White signe à Arsenal pour 58 millions d’euros !

Le média anglais Sky Sports révèle qu'Arsenal a bouclé la signature du défenseur prometteur Ben White, après des semaines de négociations. Ben White fait l’objet depuis le début du mercato de convoitises venant des plus grands clubs européens. Everton, Chelsea et Arsenal étaient à la lutte pour recruter le défenseur central, qui sort d’un exercice 2020-2021 splendide avec Brighton, malgré la triste 16e place des Seagulls en Premier League. C’est finalement Mikel Arteta et ses dirigeants qui sont parvenus à enrôler la pépite de 23 ans pour une somme d’environ 58 millions d’euros. Le joueur est attendu chez les Gunners dans une semaine pour passer sa visite médicale. Le PSG s’était aussi intéressé à Ben White, notamment via Mauricio Pochettino qui le pistait déjà à l’époque où il entraînait Tottenham.

Un jeune défenseur déjà très expérimenté

Pièce maîtresse de l’effectif de Brighton cette saison, le joueur se démarque par sa tranquillité défensive et sa précision technique. Prêté en 2019 à Leeds où il s’est révélé, le joueur faisait partie des indéboulonnables de Marcelo Bielsa. Sélectionné pour la première fois cette année par Gareth Southgate, le joueur qui fêtera cette année ses 24 ans est à l’aube d’une carrière éclatante en Angleterre. Son transfert à Arsenal soulage les dirigeants londoniens, désireux depuis un certain temps de renforcer leur secteur défensif.