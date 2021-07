PSG Mercato : 180M€, ça ne sent pas bon pour Leonardo et Paris

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 20:05

Après avoir signé coup sur coup quatre renforts de classe mondiale, le PSG et Leonardo ne réalisent pas pour autant le mercato estival espéré à tous les niveaux. Le directeur sportif du club de la capitale fait face à un énorme dilemme.

Le PSG s’est fixé un objectif colossal cet été

Après un peu plus d’un mois de mercato et les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain n’ont pas encore réussi un gros coup dans le sens des ventes. À part Mitchel Bakker transféré au Bayer Leverkusen contre un chèque de 7 millions d’euros, les Parisiens n’ont pas vendu un autre joueur parmi la longue liste des éléments poussés vers la sortie cet été.

Alors même que le journal Le Parisien assure que le PSG s’est engagé auprès de la DNCG à vendre pour 180 millions d’euros cet été et lors du prochain mercato hivernal. Ce qui permettrait au directeur sportif parisien de dépenser 250 millions d’euros sur le marché des transferts. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme l’espéraient Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi dans ce gros chantier.

Leonardo en danger sur sa priorité du moment

En effet, le quotidien explique qu’aucun dossier de départ n'avance au Paris Saint-Germain. Si le vice-champion de France veut faire de la place au poste de gardien de but, Alphonse Areola est bien en contact avec West Ham, mais les Hammers souhaitent un prêt alors que le PSG espère une vente pour se débarrasser du gros salaire de l’international français de 28 ans. Concernant Sergio Rico, les 6 millions d’euros que réclament les Parisiens et le salaire de l’ancien du FC Séville découragent Grenade et Besiktas, les seuls clubs intéressés pour le moment.

Au niveau des joueurs dont ne veulent plus les dirigeants parisiens, seul Laywin Kurzawa dispose d’une offre réelle de Galatasaray, tandis que Thilo Kehrer n’a pas envie de partir. Au milieu de terrain, Ander Herrera n’a pas encore de proposition concrète. Pablo Sarabia, lui, intéresse bien l'Inter Milan et la Lazio Rome, mais le montant de son transfert fixé à 20 millions d’euros est jugé excessif pour les deux clubs italiens. Alors que la fenêtre des mutations ferme ses portes le 31 août prochain, le PSG traîne toujours pour le dégraissage de son effectif.