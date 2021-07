PSG Mercato : West Ham, ça se complique pour Alphonse Areola

Publié par Ange A. le 19 juillet 2021 à 10:05

Alphonse Areola se dirige vers un nouveau départ du Paris Saint-Germain cet été. Prêté à Fuham la saison dernière, le portier de 28 ans est cette fois annoncé à West Ham. Mais le club londonien peine à s’accorder avec le PSG.

PSG et West Ham, toujours pas d’accord pour Alphonse Areola

Plusieurs portiers du Paris Saint-Germain vont quitter le club suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Doublure de Keylor Navas depuis deux saisons, Sergio Rico doit se trouver un nouveau point de chute. La presse turque évoquait récemment un intérêt du Besiktas pour le portier espagnol. Comme lui, Alphonse Areola est également sur le départ au PSG. Le portier de 28 ans revient pourtant d’un prêt à Fulham, relégué en Championship. Le titi parisien est encore annoncé en Angleterre la saison prochaine, mais cette fois du côté de West Ham. Seulement, les deux clubs peinent à s’entendre sur la formule sous laquelle le champion du monde va rejoindre Londres. Le Parisien assure que le PSG souhaite un transfert sec de son titi quand les Hammers veulent un prêt (avec option d’achat).

Une autre piste pour West Ham ?

Le Paris Saint-Germain a besoin de liquidités pour équilibrer ses comptes. Raison pour laquelle le club francilien mise entre autres sur une vente d’ Alphonse Areola cet été. Pour The Athletic, ce dossier s’avère plus compliqué que prévu. Le portier du PSG ne serait pas une priorité pour West Ham selon cette source. Le média anglais assure en effet que la direction des Hammers souhaite enrôler Sam Johnstone. Le club londonien aurait même déjà formulé une offre à hauteur de 10 millions d’euros pour le portier anglais de 28 ans. Mais la proposition de West Ham a été rejetée par West Bromwich Albion qui mise sur la concurrence d’Arsenal et de Tottenham pour toucher le jackpot. Le club londonien ne devrait passer à l’offensive pour Alphonse Areola que s’il ne parvient pas à recruter Sam Johnstone.