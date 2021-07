PSG Mercato : Annoncé au Real, Mbappé prend une grande décision

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2021 à 16:50

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid d’ici le 31 août et la fin du mercato estival ? La presse espagnole y croit énormément. En attendant, l’attaquant du PSG vient de prendre une importante décision concernant son aventure avec les Rouges et Bleus.

Kylian Mbappé va reprendre plus vite que prévu

D’après les informations du journal L’Équipe, Kylian Mbappé a décidé d’écourter ses vacances pour revenir à Paris. L'attaquant du Paris Saint-Germain a pris la résolution d’avancer son retour de quelques heures afin de passer des tests médicaux complets. « Initialement, Kylian Mbappé était attendu à la reprise de l’entraînement lundi, au lendemain de sa dernière journée de vacances. Mais il a décidé d’anticiper son retour de quelques heures. Dans le même temps, le PSG réfléchit à lui faire passer ses tests médicaux dans les prochains jours, avec les autres internationaux parisiens éliminés à ce stade de la compétition (Kimpembe, Danilo, Wijnaldum) », explique le quotidien sportif. Si son avenir est toujours au centre des débats, puisqu’il refuse pour le moment de prolonger son contrat qui expire dans un an, l’ancien buteur de l’AS Monaco reste toutefois dévoué au Paris Saint-Germain. Mais pour combien de temps encore ?

Kylian Mbappé prêt à quitter le PSG cet été ?

Selon l'émission El Chiringuito, Karim Benzema, qui a passé quelques moments de vacances avec lui du côté de Mykonos, dans le même hôtel, est convaincu que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Le média espagnol assure même que l’international français de 22 ans, dont le retour est prévu dans les prochains jours, doit rencontrer, dans les 48 heures suivants son retour, la direction du Paris Saint-Germain pour faire le point sur son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde 2018 attend d'honorer la dernière année de son bail et le PSG ne compte pas le laisser partir. Sauf que Karim Benzema, désormais très proche du partenaire de Neymar, pense qu’il va finalement le retrouver à Madrid cet été. Normalement, Mbappé doit reprendre le chemin de l’entraînement jeudi et d’après le quotidien espagnol AS « une nouvelle rencontre a été organisée avec la direction parisienne ».