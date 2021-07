ASSE Mercato : Batlles répond à l'intérêt de l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2021 à 12:11

Laurent Batlles est toujours l’entraîneur de l’ESTAC, club promu en Ligue 1, alors qu’il était annoncé un temps à l’ ASSE, à la place de Claude Puel. Dans une interview dans L’Équipe, il est revenu sur cette rumeur.

ASSE : Laurent Batlles « fier d'être courtisé »

Le nom de Laurent Batlles a été associé un temps à l’ ASSE. Selon la rumeur, il était le coach choisi par un groupe d’investisseurs candidats à la reprise en main du club ligérien. Pour le quotidien sportif, l’entraîneur de l’ES Troyes AC a répondu à cette rumeur désormais dissipée. « Ça fait partie du métier d'être convoité quand on a des résultats. Je n'y réfléchis pas trop. Mais être convoité est une récompense du travail effectué. Il y a des raisons d'en être fier, non ? », a-t-il laissé entendre.

Il faut dire qu’il n’y avait pas que l’intérêt de l’AS Saint-Étienne pour le coach du club promu en Ligue 1. Le Montpellier HSC, le Toulouse FC ou encore les Girondins de Bordeaux étaient intéressés par ses services. Face à tous ces courtisans, Laurent Batlles est resté serein. « J’ai deux ans de contrat. Je n'ai pas une ambition démesurée à dire. […] Ce n'est pas de partir trop vite, n'importe où, et de se dire : "Je vais à l'étranger ou dans un club plus huppé en France avec plus de moyens". Car tu as aussi plus d'attente, de pression. Là, j'ai mes attentes à moi », a-t-il expliqué.

Un ancien de la maison des Verts

Pour rappel, Laurent Batlles a été joueur de l’ ASSE entre 2010 et 2012. Il a raccroché les crampons chez les Stéphanois et a entamé sa reconversion dans le Forez. Il a été entraîneur de la réserve (2014-2015), puis adjoint de Christophe Galtier (2015-2016), avant de revenir à la tête de l’équipe B (2016-2019). Depuis le 14 juin 2014, le technicien de 45 ans est l’entraîneur de l’ES Troyes AC. La saison dernière, il a remporté le championnat de Ligue 2, ce qui a permis à son équipe de retrouver la Ligue 1 cette saison.