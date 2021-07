PSG Mercato: Real Madrid, le tarif est connu pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 05:01

Combien faudra-t-il au Real Madrid pour déloger Kylian Mbappé du PSG durant ce mercato estival ? Un journaliste français croit connaître la réponse des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé vendu pour 125 à 130M€ cet été ?

De retour de vacances, kylian Mbappé va prochainement rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain pour évoquer son avenir. Lié au club parisien jusqu’en juin 2022, l’ancien joueur de l’AS Monaco refuse de renouveler son engagement « en l’état » selon RMC et RTL. Même si la tendance actuelle n’est pas à un départ de Mbappé, pour éviter de le voir s’en aller gratuitement dans un an, le vice-champion de France pourrait finalement prendre la résolution de le vendre d’ici le 31 août prochain. Si un tel scénario se présentait, Mohamed Bouhafsi assure qu’une offre comprise entre 125 et 130 millions d’euros pourraient convenir aux Parisiens pour laisser filer le natif de Bondy.

« S’il peut partir dès cet été ? Dans l’environnement du joueur et au PSG, on explique qu’il sera à Paris la saison prochaine. La question est plutôt de savoir s’il va partir libre ou prolonger. Combien il vaut ? Minimum 125 à 130 M€. Hors Covid, c’était minimum 150 M€. Hazard était parti au Real pour 100 M€ à un an de la fin de son contrat. Mais de toute façon, le PSG ne veut pas le vendre », a expliqué le journaliste de RMC.

Kylian Mbappé prêt à aller au terme de son contrat

En effet, d’après Marca et AS, e champion du monde 2018 veut rejoindre le Real Madrid cet été. Si sa direction refuse de lui délivrer un bon de sortie, Kylian Mbappé est prêt à honorer sa dernière année de contrat avant d’aller gratuitement en Espagne en juillet 2022. Un scénario qui fait bien les affaires de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi espère convaincre son joueur de parapher un nouveau bail d’ici juin prochain. D’ailleurs, les décideurs parisiens veulent recruter Paul Pogba afin de miser sur sa proximité avec son jeune compatriote pour le convaincre de rester et poursuivre l’aventure dans la capitale.