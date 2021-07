PSG Mercato : Cristiano Ronaldo fixe une seule condition à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 07:01

Cristiano Ronaldo ne sera pas forcément retenu par la Juve en cas d’offre intéressante. Le PSG, qui pourrait perdre Kylian Mbappé cet été, est bien intéressé. De son côté, l’attaquant de 36 ans ne compte pas s’offrir au premier venu et pose ses conditions.

Cristiano Ronaldo refuse de baisser son salaire

Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 117 millions d’euros, bonus compris, Cristiano Ronaldo est lié à la Juventus Turin jusqu’en juin 2022. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an d’engagement avec la Vieille Dame, la star portugaise se pose des questions sur la suite de sa carrière à 36 ans. Étant donné qu’à Turin, « Allegri se passerait bien volontiers de CR7, Cristiano acceptera d'aller ailleurs, du moment qu’il peut jouer la Ligue des champions », selon Tancredi Palmeri, spécialiste italien du mercato.

Annoncé au Real Madrid puis à Manchester United, le quadruple Ballon d’Or se verrait bien au Paris Saint-Germain pour évoluer avec Neymar, Kylian Mbappé et retrouver ses anciens coéquipiers madrilènes Sergio Ramos, Keylor Navas, Angel Di Maria et Achraf Hakimi. Seulement, Ronaldo ne compte pas diminuer son salaire et veut continuer à percevoir les 31 millions d’euros que la Juventus lui verse par saison.

Selon les informations du quotidien italien Il Corriere della Sera, Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas garantir un tel salaire à Ronaldo en l’état, sauf si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire des Merengues n’est donc qu’un plan B pour le PSG puisque la principale priorité demeure la prolongation de l’international français de 22 ans. Mais quel avenir pour l’attaquant des Bianconeri ?

Les offres ne se bousculent pas pour Cristiano Ronaldo

Selon la même source transalpine, Ronaldo veut effectivement changer d’air cet été. Cependant, les émoluments de la star mondiale font reculer les prétendants. Le Real Madrid et Manchester United ont déjà fait savoir qu’ils ne sont pas intéressés. Le Paris SG attend d’être fixé sur la décision de Mbappé et la Juventus Turin aimerait bien se passer de l’énorme salaire du natif de Funchal. Le journal explique que le candidat le plus concret est le PSG, avec lequel son agent Jorge Mendes est bien en négociations. Sauf que pour l’heure, le dossier n’avance pas vraiment.