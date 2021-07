OM Mercato : Thiago Almada confirme son arrivée à Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 juillet 2021 à 22:18

D’après les médias argentins, Thiago Almada pourrait être la 9e recrue de l’ OM. Via les réseaux sociaux, le milieu offensif de Vélez Sarsfield vient de livrer un énorme indice qui annonce probablement sa venue à l’Olympique de Marseille.

Accord proche entre l’OM et Vélez Sarsfield pour Thiago Almada

Avant de disputer un nouveau match de préparation, ce dimanche soir à Lisbonne face au Portugal, l’Olympique de Marseille poursuit son mercato de folie. D’après les informations de Velez a Fondo, Pablo Longoria est sur le point de trouver un accord avec les dirigeants de Vélez Sarsfield pour le transfert de Thiago Almada. Âgé de 20 ans, le milieu offensif argentin a fait son choix et veut quitter le championnat local pour faire le grand saut en Europe en rejoignant l’équipe de son compatriote Jorge Sampaoli à Marseille.

Selon le média argentin, l’opération devrait se conclure assez rapidement entre les deux clubs pour un montant de 15 millions d’euros et un pourcentage à la revente qui est en train d’être négocié. « Thiago Almada très proche d’être un joueur de l’Olympique de Marseille. Le pourcentage de vente est en cours de définition. L’offre serait d’environ 15 millions d’euros », explique la publication sur Twitter. Alors que son avenir alimente l’actualité de l’OM ce dimanche, Thiago Almada a enflammé la toile avec une activité qui a attiré l’attention sur les réseaux sociaux.

Thiago Almada enflamme la toile avec son « like »

Actuellement au Japon avec l'Argentine pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, Thiago Almada fait parler de lui à Marseille et sur les réseaux sociaux. En effet, alors que sa sélection venait de battre l’Égypte lors de la seconde journée des Jeux (1-0), le jeune ailier de Vélez a « liké » la dernière publication de l'Olympique de Marseille, mis en ligne sur Twitter avant le match. Et comme il fallait s’y attendre, ce geste du compatriote de Lionel Messi à amplifier les commentaires l’annonçant à l’OM. D’autres y ont vu la confirmation de sa possible arrivée à Marseille. Reste maintenant à savoir si cela se confirme.

Affaire à suivre…