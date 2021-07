Bordeaux Mercato : Un renfort défensif visé par les Girondins

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2021 à 22:38

Les lignes bougent chez les Girondins de Bordeaux. En quête d’un renfort défensif, le club aurait des vues sur un latéral gauche évoluant à Fulham.

Bordeaux Mercato : Robinson visé par Gérard Lopez ?

Le mercato estival est relativement calme du côté des Girondins de Bordeaux. Mais il devrait s’accélérer dans les prochains jours. En effet, le nouveau propriétaire de Bordeaux, Gérard Lopez, s’active afin de remodeler l’effectif bordelais. Et pour renforcer sa défense, le dirigeant aurait des vues sur le latéral gauche de Fulham, Antonee Robinson.

Comme l’indique RMC Sport, les Girondins de Bordeaux souhaiteraient s’offrir l’Américain de 23 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Antonee Robinson serait également très emballé par la perspective d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, mais les dirigeants bordelais se heurtent à un problème épineux dans ce dossier. Le salaire du latéral gauche serait trop élevé pour le FCGB. Les discussions se poursuivent toujours entre les différentes parties afin de trouver un terrain d'entente.

Antonee Robinson est lié à Fulham jusqu’en juin 2024. Il a disputé cette saison 28 rencontres avec le club londonien, relégué en Championship. Le défenseur formé à Everton souhaiterait ardemment changer d’air lors de ce mercato. Les Bordelais compteraient donc sur la volonté du joueur en vue de boucler son prêt.

Le successeur de Gasset déjà trouvé ?

Cependant, l’international américain (12 sélections) n’est pas la seule priorité du club aquitain. Le nouveau patron des Girondins de Bordeaux ne devrait pas garder l’entraîneur Jean-Louis Gasset. Gérard Lopez a déjà trouvé son successeur et son choix se porterait sur Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse. Une information récemment confirmée par la fédération de football suisse. Mais rien n’est encore bouclé dans ce dossier. Les négociations se poursuivent. Les Girondins de Bordeaux souhaiteraient boucler ces deux dossiers le plus rapidement possible.