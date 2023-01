AS Monaco Mercato : L'ASM trouve le successeur de Badiashile

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 16:00

Après avoir cédé Benoît Badiashile à Chelsea, les dirigeants de l'AS Monaco auraient trouvé son successeur en Premier League.

Si les pistes ne manquent pas dans le mercato hivernal de l'AS Monaco, rien ne se concrétise dans le sens des arrivées. Longtemps sur les talons du milieu brésilien de Palmeiras, Danilo, les dirigeants monégasques se sont finalement fait couper l'herbe sous le pied par Nottingham Forest.

Le pensionnaire de Premier League est arrivé du jour au lendemain sur le dossier, et a formulé une offre de 20 millions d'euros qui a directement séduit les représentants du club brésilien. Désormais, l'AS Monaco se concentre à trouver un remplacant à Benoît Badiashile, vendu 38 millions d'euros à Chelsea lors de l'ouverture du mercato hivernal. De ce fait, la cellule de recrutement monégasque se serait renseignée sur deux joueurs venant de Belgique, à savoir William Pacho, qui évolue au Royal Antwerp FC, et Abakar Sylla, qui porte le maillot du Club Bruges. Mais ces dernières heures, c'est un défenseur de Premier League qui serait dans les petits papiers de l'AS Monaco.

AS Monaco Mercato : L'ASM s'intéresse à Tosin Adarabioyo

D'après les informations révélées par Fabrizio Romano, Tosin Adarabioyo serait sur les tablettes de plusieurs clubs européens, dont l'AS Monaco. Âgé de 25 ans, le défenseur central évolue actuellement du côté de Fulham où il est arrivé en 2020, et serait prêt à quitter le club de Premier League dès cet hiver avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2024.

Très performant depuis le début de la saison avec les Cottagers, Tosin Adarabioyo a déjà pris part à 14 rencontres de championnat et ne laisse personne indifférent en cette fin de mercato hivernal. Pour le moment, aucune discussion n'a encore eu lieu entre l'AS Monaco et Fulham, et la concurrence s'annonce extrêmement relevée sur ce dossier. Reste à savoir jusqu'où sont prêts à aller les dirigeants de l'ASM pour s'attacher les services du défenseur de 25 ans dès ce mois de janvier.