Mercato OM : Almada, une bonne nouvelle tombe pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2021 à 19:38

Très actif cet été, l’ OM s’intéresse à Thiago Almada. Cet intérêt marseillais ne laisse pas insensible le prodige argentin. Selon la presse argentine, l’attaquant de Vélez aurait même recalé un prétendant, en espérant rejoindre Marseille lors de ce mercato estival.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Thiago Almada se concrétise de plus en plus. Le club olympien a en effet entamé des négociations avec le joueur de 20 ans depuis plusieurs semaines sans succès. Mais selon les informations de RMC Sport, le club phocéen aurait finalement conclu un accord de principe avec le joueur de 20 ans sur la base d’un contrat de six ans. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec son club, Vélez Sarsfield, pour acter son transfert.

Pour le moment, rien n’est encore officiel dans ce dossier, mais la pépite argentine semble déjà se projeter sur une arrivée à Marseille. La preuve, selon le journaliste argentin Martín Zajic, l’Atlanta United a entamé des démarches auprès de Thiago Almada en vue de le recruter cet été. Mais le jeune joueur aurait rapidement demandé à son représentant de calmer le jeune avec la franchise américaine pour se concentrer sur les pourparlers avec le club olympien. De quoi renforcer un peu plus l’intérêt de l' OM à son égard.

La source explique en effet que Thiago Almada n'a qu'une seule idée en tête en cas de départ de Vélez Sarsfield: il souhaiterait retrouver son ancien sélectionneur Jorge Sampaoli à Marseille. Les négociations se poursuivent entre les deux écuries, mais l’affaire est loin d’être réglée en raison des exigences financières de Vélez.

Thiago Almada, c’est 15 millions d’euros

Toujours selon le même journaliste, Vélez réclamait pas moins de 15 millions d’euros (plus des bonus et un pourcentage à la revente) pour libérer sa pépite. Un montant jugé trop élevé pour l' OM, qui poursuit les discussions afin de faire baisser son prix. Aussi, l’OM a déjà atteint son quota de joueurs extra-communautaires avec Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Dario Benedetto. « C’est pour ça que même si on voulait faire aujourd'hui une opération avec un joueur extra-communautaire, nous sommes limités », a récemment avoué Pablo Longoria. Néanmoins, une future vente de Dario Benedetto pourrait changer la donne.