OM Mercato : Dario Benedetto, tout est presque réglé !

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2021 à 14:38

Courtisé par plusieurs clubs étrangers, Dario Benedetto s’apprête à quitter l’ OM cet été. São Paulo FC, en négociation depuis plusieurs semaines avec l’Olympique de Marseille, serait sur le point de boucler son transfert.

OM Mercato : Dario Benedetto tout proche de São Paulo

Très actif sur le marché des transferts avec huit nouvelles recrues bouclées cet été, l’Olympique de Marseille s’active désormais pour réduire son effectif pléthorique. Ce sont au total 14 joueurs qui devraient quitter le club olympien lors ce mercato. Et parmi les possibles partants, le nom de Dario Benedetto figure en tête de liste.

Arrivé à Marseille en août 2019 en provenance de Boca Juniors contre un chèque de 15 millions d’euros, l’attaquant argentin n’est pas parvenu à convaincre les dirigeants marseillais, qui envisagent de le céder dès cet été. Plusieurs clubs étrangers, tels qu’Elche ou encore Boca Juniors, souhaitent le recruter. Mais c’est bien São Paulo FC qui est en pole position dans ce dossier.

Le club brésilien a en effet entamé les négociations avec l’ OM depuis plusieurs semaines pour un éventuel transfert de Dario Benedetto. Et visiblement, les choses avancent bien entre les deux écuries, puisque São Paulo FC aurait arraché un premier accord dans ce dossier. ESPN Brasil révèle en effet que Dario Benedetto, désireux rester à Marseille, aurait finalement accepté la proposition du club brésilien. L’idée d’être un titulaire indiscutable au Brésil aurait fini par convaincre le joueur de 31 ans. Désormais d’accord avec le joueur, les dirigeants de São Paulo FC s’activent pour trouver un terrain d’entente avec l’ OM et le dossier pourrait vite être conclu.

Le dossier Benedetto bouclé ce mardi ?

Toujours selon ESPN Brasil, São Paulo FC souhaiterait recruter l’Argentin sous la forme d’un prêt, tandis que l' OM préfère un transfert sec pour son joueur. Le média brésilien ajoute toutefois que les négociations vont bon train et que les positions se rapprochent. Le club brésilien serait même très confiant concernant l’issue des négociations et aimerait boucler le dossier durant cette semaine. Selon la source, une nouvelle réunion serait prévue ce mardi entre l’ OM et São Paulo pour tenter de boucler ce deal.