Toulouse FC : Une mesure radicale annoncée pour un Violet

Publié par Ange A. le 30 juillet 2021 à 10:11

Alors que le cas d’Amine Adli est déjà réglé, le Toulouse FC ne compte pas perdre de nouveaux éléments cet été. Président du Téfécé, Damien Comolli vient de lâcher sa décision concernant l’avenir d’un défenseur central des Violets.

Damien Comolli ferme la porte à un défenseur du Toulouse FC

Amine Adli sera le prochain joueur vendu par le Toulouse FC. Une confirmation vient d’être faite par Damien Comolli dans les colonnes de L’Équipe. Pour le président toulousain, le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière n’a plus d’avenir avec les Violets. À un an de la fin de son contrat et au moment il a décliné toutes les offres de prolongation, le joueur de 21 ans sera vendu cet été. Il pourrait même s’agir de la dernière vente du club de la ville rose cet été. Le patron du Téfécé ne serait pas en effet disposé à céder Bafodé Diakité. Bien qu’actuellement blessé, le défenseur est annoncé du côté de Galatasaray, le site pro-toulousain LesViolets.com assure que « Damien Comolli est déterminé à le conserver et ne souhaite pas vendre son joueur ».

Plus de départ en défense à Toulouse cet été

Formé au Toulouse FC, Bafodé Diakité est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Pour la direction des Violets, il n’est pas question de vendre un nouveau défenseur cet été. Les Violets se sont déjà séparés de pas moins de trois arrières depuis le début mercato. L’Ivoirien Kelvin Amian, le Colombien Deiver Machado, le Franco-Portugais Mathieu Gonçalves et le Franco-Capverdien Steven Moreira ont notamment quitté Toulouse. Pour Damien Comolli, il est temps de stopper la saignée dans ce secteur de jeu. Débouté pour Bafodé Diakité, Galatasaray devrait activer d’autres pistes pour remplacer le Congolais Christian Luyindama. Le nom du Bosnien de Malmö Anel Ahmedhodzic figurerait sur la short-list du club stambouliote.