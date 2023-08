Après avoir perdu de nombreux tauliers au début de l'été, le Toulouse FC pourrait bientôt acter une énorme opération avec Francfort.

Mercato Toulouse FC : Accord verbal avec Francfort pour le transfert de Farès Chaibi

Le Toulouse FC s'apprête à perdre l'une de ses révélations de la saison dernière. En 36 apparitions, l'international algérien s'est offert 5 buts et 5 passes décisives, et figure sur les tablettes de plusieurs clubs européens. En début d'été, l'OM s'était renseigné à son sujet, mais l'affaire n'a finalement pas donné suite. Ce lundi, le dossier a pris une nouvelle tournure d'après les informations révélées par Foot Mercato.

La source indique qu'un accord verbal a été trouvé entre l'Eintracht Francfort et le Téfécé au sujet de Farès Chaibi, et qu'il ne reste plus que quelques détails à régler. En ce qui concerne le montant de la transaction, le site Les Violets.com précise que le Toulouse FC devrait récupérer une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros avec les bonus.

Il reste quatre jours pour remplacer Farès Chaibi

Maintenant que l'opération est sur le point d'être finalisée, les dirigeants du Toulouse FC vont devoir s'activer pour remplacer Farès Chaibi. Rentré pour la dernière demi-heure dimanche à Strasbourg (2-0), le milieu offensif de 20 ans a cruellement manqué à son équipe durant la première heure de jeu, lui qui était déjà absent une semaine auparavant face au Paris Saint-Germain (1-1).

À quatre jours de la fin du mercato, Damien Comolli aura à sa disposition une jolie somme d'argent pour trouver un joueur capable d'avoir la même influence que Farès Chaibi sur l'animation offensive toulousaine. Cependant, les pistes manquent pour le moment, et il n'est pas certain que le Téfécé parvienne à compenser ce départ à temps.