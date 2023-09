Arrivé cet été pour renforcer l'effectif de Franck Haise, un milieu du RC Lens est sur le point de quitter le club pour retourner d'où il vient.

Mercato RC Lens : Tout est presque bouclé pour le retour de Stijn Spierings à Toulouse

Deux mois seulement après son arrivée, avec quatre matchs de championnat disputés, Stijn Spierings est déjà annoncé partant du RC Lens. Ces dernières heures, le Toulouse FC, par l'intermédiaire de Damien Comolli, fait le forcing pour faire revenir celui qui était encore un joueur du Téfécé il y a trois mois. Et ce mardi, l'opération aurait pris une tournure assez positive si l'on en croit les informations de Jean-Baptiste Jammes, créateur du site LesViolets.com. Sur son compte Twitter, il indique que tout est quasiment bouclé, et que l'opération a de grandes chances d'aboutir.

Dernièrement, les dirigeants du RCL ont fait comprendre à Stijn Spierings qu'il n'était pas au niveau attendu, et qu'il devait se trouver une porte de sortie le plus rapidement possible. En retournant à Toulouse, le milieu néerlandais aura la possibilité de se relancer dans un contexte qu'il connaît bien. En revanche, son rêve de disputer une coupe d'Europe ne se réalisera pas de sitôt. La liste du Toulouse FC étant déjà faite, il n'est pas possible pour le club de la modifier, et il faudra que les Toulousains sortent de leur groupe pour que Stijn Spierings puisse avoir la possibilité de disputer un match européen.

Le RC Lens n'a pas inscrit Stijn Spierings pour la Ligue des Champions

Sans doute dans le but de l'inviter à partir, le RC Lens n'a pas retenu Stijn Spierings dans la liste transmise à l'UEFA pour la Ligue des Champions. Le message est clair, le joueur néerlandais n'est plus du tout désiré par ses dirigeants, et ce n'est pas au RCL qu'il pourra avoir du temps de jeu cette saison. Désormais, il faut espérer que toutes les parties trouvent un accord. Et étant donné que le mercato est fermé, un prêt en tant que joker médical est actuellement à l'étude côté toulousain.