Annoncé sur le départ, Farès Chaïbi a officiellement trouvé un nouveau point de chute. Il jouera en Bundesliga les cinq prochaines saisons.

Mercato Toulouse FC : Farès Chaïbi signe à l'Eintracht Francfort

Le Toulouse FC et l'Eintracht Francfort ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Farès Chaibi, ce mercredi. Le milieu offensif algérien s'est engagé avec les Aigles jusqu'en 2028, qui vient de voir Jesper Lindström prendre la direction de Naples. Le dossier traînait depuis plusieurs semaines, mais les deux clubs ont finalement réussi à s'entendre contractuellement. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d'euros.

Arrivé à l'âge de 16 ans au centre de formation du TFC, il a signé son premier contrat professionnel il y a un an et demi. Vainqueur de la Coupe de France avec Toulouse la saison dernière et révélation du club, le joueur de 20 ans a livré un dernier exercice remarquable (8 buts et 6 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues). Ce qui lui a valu d'être capé à trois reprises avec la sélection algérienne. Polyvalent, il peut jouer à différents postes en attaque, mais aussi dans l’entrejeu.

Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Timmo Hardung, s'est exprimé sur la signature de l'international algérien. "Avec Farès Chaibi, nous avons un joueur jeune, capable de se développer et qui possède pourtant déjà beaucoup d'expérience nationale et internationale. Il peut être utilisé de manière variable à plusieurs postes offensifs et possède des qualités qui enrichiront notre jeu."

Damien Comolli avait tenté de prolonger Farès Chaïbi

Durant la saison, le président du TFC, Damien Comolli, avait tenté de prolonger son pitchoun, Farès Chaïbi, son bail initial s'étendant jusqu’en 2025, mais en vain. Il y a un mois, il avait même indiqué dans les colonnes de La Dépêche avoir « reçu et refusé des offres, mais cela fait des semaines et des semaines que je n’ai pas eu de contact avec ce club. Je pense que c’est fini. Pour moi, il va rester, et comme nous n’avons jamais eu l’intention de nous en séparer, c’est une très bonne nouvelle. »