Mercato OL : Terrible confidence sur la situation d'Aouar

Publié par Ange A. le 30 juillet 2021 à 13:31

Annoncé sur le départ depuis de longs mois, Houssem Aouar est encore un joueur de l’Olympique Lyonnais. Pour Romain Molina, l’entourage du milieu de 23 ans serait un frein à son transfert de l’ OL.

Mercato OL : Ce qui bloque pour Houssem Aouar

Après Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais vient de perdre Joachim Andersen. Contrairement au Néerlandais parti libre au FC Barcelone, le défenseur danois a rapporté 17,5 millions d’euros à l’ OL. Après cette vente, le board lyonnais espère un autre chèque issu d’un transfert d’Houssem Aouar. Le milieu de terrain dispose d’un bon de sortie depuis de longs mois. Mais pour le moment, sa situation reste inchangée vu qu’il défend encore les couleurs lyonnaises. Romain Molina croit savoir pourquoi l’avenir du Gone est en stand-by. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste fustige les pratiques de Brahim, le frère d’Houssem.

« Il a promis la même chose à tout le monde […] Vous croyez que les gens ne se parlent pas dans le milieu ? Quand tu veux parler à Raiola, Zahavi, Joorabchian etc... Sachant que tu as déjà un contrat avec un autre agent qui s’appelle Pierre Frelot, et que tu promets des choses à tout le monde, les gars vont dire next et mettre une grande croix », lâche-t-il.

Grosse braderie en vue pour Aouar ?

Pour le journaliste, l’Olympique Lyonnais risque à ce rythme de brader Houssem Aouar. Si sa valeur est estimée à 42 millions d’euros sur Transfermarkt, le milieu tricolore pourrait quitter l’ OL pour un montant largement inférieur. Aujourd’hui, peu sont les courtisans qui peuvent miser 20 millions d’euros sur le numéro 8 lyonnais. De quoi inquiéter Romain Molina. « Aouar est un joueur très talentueux mais aujourd’hui pour 20 millions, il n’y a personne. Et on ne se pose pas la question », déplore-t-il. Pour rappel, le milieu est encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2023.