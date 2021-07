Mercato OL : Un prétendant d'Houssem Aouar jette l'éponge

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 19:50

Si le milieu de terrain français Houssem Aouar est, depuis la fin de la saison, dans le radar d’Arsenal en Premier League, Mikel Arteta et ses dirigeants auraient finalement jeté l’éponge dans le dossier menant au joueur de l’ OL. Selon le journaliste Alexis Bernard, les Gunners se seraient ravisés voyant leurs différentes offres refusées par les dirigeants lyonnais. Après une première offre de moins de 20 millions d’euros, Arsenal a fait savoir qu’il ne proposerait pas d’avantage pour Houssem Aouar. L’Olympique Lyonnais attend entre 20 et 25 millions pour sa pépite de 23 ans.

Première grande attraction du mercato de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, courtisé depuis des années par des cadors étrangers, avait vu une première offre tomber venant d’Outre-Manche, de la part d’Arsenal. Mikel Arteta vise le milieu de terrain français depuis des mois, et n’avait pas hésité à passer à l’attaque dès le début du mercato estival en proposant une première offre aux dirigeants rouges et bleus. Si la première demande avait été refusée par Lyon, car inférieure à 20 millions d’euros, les négociations continuaient depuis plusieurs semaines entre les deux entités sans ne jamais trouver un accord commun. Alors que l’ OL restait sur sa position en étant intransigeant sur le montant du transfert, entre 20 et 25 millions d’euros, Arsenal a décidé, selon le journaliste, de se retirer du dossier ne voulant se plier aux exigences des Gones.

D'autres cadors sur le coup

Malgré un intérêt certain manifesté par le club londonien depuis des semaines, Arsenal s’est montré ferme dans le dossier Houssem Aouar, en se retirant de la liste des prétendants. Si le club semblait le plus à même d’attirer le milieu de terrain de 23 ans, d’autres cadors européens restent très à l’affût sur la situation du joueur français, et pourraient rapidement formuler une offre à la hauteur des attentes lyonnaises. Tottenham et Liverpool semblent être les deux écuries les plus intéressés en Premier League, les Spurs pourraient même passer à l’attaque dans les prochains jours.