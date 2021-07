PSG Mercato : Idrissa Gueye prêt à claquer la porte cet été ?

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 23:51

Avec l’arrivée annoncée de Paul Pogba au PSG, Idrissa Gueye fait partie des joueurs qui pourraient être sacrifiés cet été, pour faire de la place au milieu de terrain de Manchester United. Interrogé par les médias, le protégé de Mauricio Pochettino a levé un coin de voile sur son avenir.

Le PSG : dégraisser pour faciliter l'arrivée de Pogba

Arrivé au PSG en juillet 2019 en provenance d’Everton contre un chèque de 30 M€, Idrissa Gueye dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023. Mais avec la probable arrivée de Paul Pogba dans la capitale, l’international sénégalais de 31 ans pourrait être transféré par Leonardo d’ici le 31 août prochain. En effet, selon les informations du tabloïd The Athletic, pour faire venir le joueur de Manchester United, le Paris Saint-Germain doit d’abord dégraisser.

Dans un milieu de terrain où cohabite déjà difficilement Leandro Paredes, Marco Verratti, Danilo Pereira, Ander Herrera, Rafinha, Julian Draxler et Idrissa Gueye, Pogba viendrait surpeupler ce secteur de jeu. Les dirigeants parisiens vont donc devoir passer un coup de balai avant d’aller chercher le natif de Lagny-sur-Marne en Premier League. Annoncé sur la liste des probables partants, Gana Gueye garde tout de même tout son calme face aux rumeurs.

Idrissa Gueye sort du silence sur son avenir

De passage en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du Trophée des Champions entre le PSG et le LOSC, à Tel-Aviv, Idrissa Gueye a évoqué son avenir avec le Paris Saint-Germain. Alors que les rumeurs le donnent partant, le compatriote de Sadio Mané s’est fendu d’une déclaration assez mystérieuse sur sa situation. « Pour le moment, je suis sous contrat avec le Paris Saint-Germain encore deux ans. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Je suis content d’être là, de travailler et de tout donner pour ce club », a déclaré Idrissa Gueye. Outre le natif de Dakar, Rafinha, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer sont annoncés sur le départ, afin de rendre possible la venue de Pogba.