PSG Mercato : OL, dénouement imminent dans le dossier Aouar ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 05:51

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar fait partie des joueurs qui pourraient quitter l’OL durant ce mercato estival. Placé dans le viseur du PSG, le milieu de terrain lyonnais intéresse aussi d’autres grands clubs européens. Son avenir pourrait d’ailleurs s’éclaircir dans les prochains jours.

Houssem Aouar en route pour la Premier League ?

Après Memphis Depay et Joachim Andersen, Houssem Aouar pourrait être le prochain joueur qui va quitter l’Olympique Lyonnais. Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, de Tottenham, du Bayern Munich et de bien d’autres grands clubs européens, le milieu de terrain des Gones pourrait écourter son contrat qui expire dans deux ans pour rejoindre une nouvelle équipe. D’après le média britannique The Athletic, c’est Liverpool qui pourrait rafler la mise dans ce dossier.

En effet, après avoir perdu Georginio Wijnaldum, parti au Paris Saint-Germain au terme de son engagement cet été, les Reds veulent recruter l’international français de 23 ans. Aouar plaît énormément à l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp qui cherche un profil similaire pour remplacer Wijnaldum. Le club anglais pourrait ainsi profiter de la baisse des tarifs des joueurs de Ligue 1 pour finaliser l’opération dans les prochaines semaines.

Les dirigeants olympiens étant ouverts à un transfert de leur joueur qu’il voit comme une opportunité de faire rentrer de l’argent frais dans les caisses de l’Olympique Lyonnais. Surtout que le natif de Lyon ne croule pas sous le poids des offres malgré son immense talent.

La raison de ce désintérêt soudain pour Aouar révélée

Le journaliste indépendant Romain Molina a fait le point sur le mercato de Houssem Aouar. Sur sa chaîne YouTube, l’écrivain a pointé du doigt les agissements du frère de Houssem Aouar qui refroidissent ses prétendants. « Houssem Aouar… son frère Brahim a parlé à la terre entière. Il a promis la même chose à tout le monde. Voyez croyez que les gens ne se parlent pas dans le milieu ? Quand tu veux parler à Raiola, Zahavi, Joorabchian etc.

Sachant que tu as déjà un contrat avec un autre agent qui s’appelle Pierre Frelot, et qui tu promets des choses à tout le monde, les gars vont dire next et mettre une grande croix. Aouar est un joueur très talentueux, mais aujourd’hui pour 20 millions, il n’y a personne. Et on ne se pose pas la question », a expliqué Romain Molina. Aouar est donc prévenu.