Mercato OL : L'adieu de Joachim Andersen à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 29 juillet 2021 à 14:51

L’ OL a officialisé le transfert de Joachim Andersen à Crystal Palace, mercredi. Il reste donc en Angleterre où il avait été prêté à Fulham FC la saison dernière. Le défenseur a laissé un message d’adieu aux Lyonnais pour marquer son départ officiel de Lyon.

OL : Andersen, « grand merci à mes coéquipiers et aux supporters »

Joachim Andersen a passé une seule saison (2019-2020) à l’ OL et a quitté le club rhodanien, mercredi. Il a fait l’objet d’un transfert à Crystal Palace pour un montant de 17,5 M€ et des bonus pouvant s’élever jusqu’à 2,5 M€. Recruté à la Sampdoria à l’été 2019, l’arrière central reste finalement en Premier League, lui qui avait défendu les couleurs de Fulham FC lors de la saison 2020-2021, mais sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat. Retourné à Londres, Joachim Andersen a fait ses adieux à l’Olympique Lyonnais dans un message posté sur son compte Instagram.

« Un grand merci à tous mes coéquipiers et aux supporteurs de l' OL. J'ai beaucoup appris lors de mon passage chez vous et cela m'a aidé à grandir en tant que personne. Je vous souhaite le meilleur », a-t-il écrit sur le réseau social.

Le défenseur danois « très heureux de rejoindre Crystal Palace »

Revenu sur son transfert, l’international danois n’a pas caché sa joie de rejoindre un autre club de Premier League. « Je suis très heureux de rejoindre Crystal Palace pour les 5 prochaines saisons. J'ai entendu tellement de belles choses sur les supporters et l'ambiance (dans le Selhurst Park Stadium, ndlr), j'ai hâte de rejoindre le club », a-t-il indiqué. Joachim Andersen a finalement disputé 32 matchs toutes compétitions confondues à l' OL, soit 18 en Ligue 1, 6 en Ligue des champions, 4 en coupe de France et 4 en Coupe de la Ligue. La saison dernière, il avait pris part à 31 matchs avec les Cottaggers, pour un but et une passe décisive.