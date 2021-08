Mercato OL : Le remplaçant de Memphis Depay au Portugal ?

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 04:15

L’ OL a encore tout le mois d’août pour recruter un nouvel attaquant en ramplacement de Memphis Depay parti librement au FC Barcelone, cet été. Parmi les nombreuses pistes explorées, une mène vers un joueur du Sporting Braga au Portugal.

L' OL étudie de nouveau le dossier Ricardo Horta

L’ OL aurait relancé la piste menant vers l’attaquant du Sporting Braga, Ricardo Horta. Le nom de ce dernier avait été associé au club rhodanien pendant le mercato hivernal. En quête d’un renfort offensif pour remplacer Memphis Depay, Juninho pense encore à l’international portugais. D’après les révélations du quotidien Le Progrès, l’Olympique Lyonnais réfléchit à la possibilité de réactiver le dossier Ricardo Horta, car le directeur sportif et le staff technique des Gones apprécient toujours le profil de ce dernier.

La source précise cependant que l’ OL n’a fait aucune proposition concrète au club de l’élite portugaise pour l’instant. L’ OL va devoir sortir le chéquier s’il décide de passer à l’offensive pour Ricardo Horta. D’après l’estimation de Transfermarkt, la valeur marchande de ce dernier est de 14 M€.

Statistiques de l'attaquant du SC Braga

Par ailleurs, le natif d’Almada (Portugal) est sous contrat au SC Braga jusqu’en juin 2024, soit pour deux saisons encore. Lors du dernier exercice, il avait pris part à 48 matchs toutes compétitions confondues, pour 15 buts inscrits et 8 passes décisives offertes. Arrivé à Braga à l’été 2017 en provenance de Malaga en Espagne, Ricardo Horta compte 232 matchs sous le maillot des Guerriers du Minho, pour un total de 70 buts marqués et 39 passes décisives délivrées. Avec le club andalou (2014-2017), il avait disputé 56 matchs pour 3 buts et une passe décisive réussie.