OM Mercato : L’Olympique de Marseille tient enfin son Grantatakan

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 15:17

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à l’ OM, la quête du « Grantatakan » est une véritable obsession sur la Canebière. Un rêve réalisé par Pablo Longoria.

Très actif lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria est parvenu à renforcer considérablement l’effectif de l’Olympique de Marseille. Réputé très malin en affaire, le président de l’ OM a certainement permis aux Phocéens de régler un vieux projet qui leur tenait à coeur depuis la prise de pouvoir du milliardaire américain. Après plusieurs années de recherche et de rebondissements, l’Olympique de Marseille est en effet parvenu à mettre la main sur le Grantatakan promis par Frank McCourt.

OM Mercato : Vitinha, le numéro 9 pour l’avenir

Après Ruslan Malinovski et Azzedine Ounahi, l'Olympique de Marseille a recruté Manuel Carvalho Oliveira, dit « Vitinha » lors du dernier marché des transferts de janvier. Pour convaincre le Sporting Braga de lui céder l’international portugais de 22 ans, le club phocéen a déboursé un peu plus de 30 millions d’euros. Et en interne, on nourrit déjà beaucoup d’espoir pour le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo. Interrogé par Téléfoot, Javier Ribalta, le directeur du football de l’ OM, a confirmé toute la confiance placée en Vitinha pour l’avenir.

« On est sûr d’avoir recruté un bon numéro 9 pour l’avenir. On est content. On doit être patient parce qu’il arrive dans une équipe qui marche très bien, avec un numéro 9 qui est Alexis Sanchez qui a déjà marqué 13 buts. Donc il doit être patient, on doit tous être patients », a déclaré le dirigeant marseillais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vitinha n’a pas encore débloqué son compteur sous le maillot phocéen après trois rencontres toutes compétitions confondues.