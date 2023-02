OM Mercato : Après Vitinha, Marseille tente une signature au LOSC

Publié par Timothée Jean le 01 février 2023 à 17:03

Alors que le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes, l’ OM s’active déjà en coulisse pour boucler un transfert du côté du LOSC.

Le mercato hivernal a pris fin depuis hier soir dans la plupart des championnats européens. Cette fenêtre de transfert est progressivement montée en intensité avec plusieurs signatures bouclées dans les derniers instants. C’est notamment le cas du côté de l’Olympique de Marseillais qui est parvenu à recruter Vitinha en cette dernière journée de mercato.

À la lutte avec plusieurs prétendants, tels que Southampton ou Brighton, la direction de l’ OM a consenti un effort financier considérable pour rafler la mise dans ce dossier. Les Marseillais ont déboursé environ 32 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant portugais, qui est devenue la recrue la plus chère de l' OM. Vitinha est aussi le troisième et dernier renfort de l’ OM cet hiver après les arrivées de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi.

Le président marseillais Pablo Longoria et son équipe ont ainsi bien travaillé durant ce mois de janvier. Ils peuvent à présent souffler. Sauf que le dirigeant marseillais se projette déjà sur la prochaine fenêtre de transfert, en travaillant en silence sur plusieurs pistes. Et l’une d’entre elles mènerait au milieu offensif du LOSC, Jonathan Bamba.

OM Mercato : Des négociations secrètes entre Marseille et Jonathan Bamba

L’ailier gauche français de 26 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec le LOSC. Malgré les différentes propositions de sa signature, Jonathan Bamba refuse jusqu’ici de signer un nouveau bail à Lille. Il est ainsi libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver en vue d'un transfert gratuit à l’issue de la saison en cours. Sa situation contractuelle a alors attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sport, Fabrice Hawkins révèle en effet que l’ OM aurait entamé des négociations secrètes avec l’entourage de Jonathan Bamba depuis quelques mois en vue d’un transfert l’été prochain. L’OGC Nice serait également positionné sur ce dossier. Après le cas Terem Moffi, c’est une nouvelle bataille qui se profile ainsi entre l’ OM et l’OGC Nice sur le marché des transferts.

Quoi qu'il en soit, les dirigeants marseillais semblent déterminés à recruter un nouveau milieu offensif à moindre coût lors du prochain mercato hivernal. Cette future arrivée devrait sans doute faire quelques victimes au sein de l’effectif marseillais. Et à première vue, Dimitri Payet, en manque de temps de jeu depuis l'arrivée d'Igor Tudor à l' OM, pourrait être le ou l’un des sacrifiés.