PSG : Pochettino fait une annonce inouïe sur la suite du Mercato

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2021 à 18:55

En marge de la défaite de son équipe face au LOSC (0-1), dimanche soir pour le Trophée des Champions, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a fait une déclaration forte sur la suite du mercato estival. Et le moins que l’on puisse dire, c’est le Paris Saint-Germain est loin d’avoir fermé son marché.

Pochettino s’attend encore à des recrues

Dans une interview accordée au média Prime Video, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la suite du mercato. Si Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos sont déjà enregistrés comme de nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain, l’entraîneur argentin s’attend à ce que son directeur sportif Leonardo tente encore d’autres coups d’ici le 31 août.

« On a recruté des joueurs dont on avait besoin pour les ajouter à l’équipe. Le club a beaucoup travaillé pour trouver les bons profils, et on a réussi à le faire. Quelque chose peut encore arriver dans cette fenêtre de mercato. On est très heureux et on espère atteindre tous les objectifs qu’on a cette saison », a déclaré Pochettino. Selon la presse anglaise et locale, le PSG tente d’arracher la signature du milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, avant de clore son marché.

Mercato PSG : Paul Pogba, priorité de la fin de mercato

À un an de la fin de son contrat, Paul Pogba refuse de prolonger avec Manchester United et veut rejoindre le PSG. Selon le tabloïd britannique The Daily Star, les dirigeants du club anglais ont fini par se faire une raison et attendent désormais une proposition concrète de leurs homologues du Paris Saint-Germain pour le transfert de l’international français de 28 ans. Revenu en 2016 après quatre ans à la Juventus Turin, Pogba pourrait donc quitter une nouvelle fois les Red Devils pour débarquer à Paris d’ici le 31 août et la clôture du mercato estival. Pour laisser filer le champion du monde 2018, le vice-champion d’Angleterre réclame au moins une enveloppe de 50 millions d’euros.