PSG Mercato : Paul Pogba, accord total avec Manchester United ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 juillet 2021 à 11:51

Paul Pogba va-t-il venir poursuivre sa carrière au PSG la saison prochaine ? Pour la presse étrangère, le milieu de terrain de Manchester United se rapproche de plus en plus d’une arrivée au Parc des Princes.

Mercato PSG : Offre imminente pour Paul Pogba

D’après les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain va lancer son offensive en direction de Manchester United pour Paul Pogba. Lié aux Red Devils jusqu'en juin 2022, l'international français a rejeté la dernière grosse offre de prolongation soumise par sa direction. Après cinq années passées à Old Trafford, le joueur de 28 ans veut évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Séduit par le projet présenté par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le champion du monde 2018 fait désormais du PSG sa destination prioritaire en cas de départ cet été.

Après s’être rapproché de l’entourage de Mbappé pour se renseigner sur son avenir et sachant que le club anglais n’exclut pas forcément un départ du milieu de terrain tricolore, les vice-champions de Premier League sont à l'écoute des offres pour la Pioche. Désireux de s’attacher les services du natif de Lagny-sur-Marne, le Paris SG va entamer des discussions avec le board mancunien dans les heures à venir. Leonardo, le directeur sportif parisien, va profiter de cette rencontre pour faire sa première offre dans ce dossier.

La source francilienne parle d’un chèque de 58 millions d’euros plus plusieurs bonus. Concernant le joueur, il se rapproche d’un accord avec Manchester United sur la base d’un contrat de cinq ans et un salaire de 18 millions d’euros. Pogba attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour finaliser son transfert. Et cela pourrait intervenir rapidement.

Le PSG prêt à payer 60 M€ pour Paul Pogba ?

Le journaliste Luca Momblano a révélé dans Top Calcio 24 que Leonardo a d’ores et déjà ouvert les négociations avec Manchester United. Les Parisiens sont même disposés à mettre jusqu’à 60 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du compatriote de Kylian Mbappé. « Paul Pogba ? Le PSG est en train de négocier avec Manchester United, contrairement à la Juve. Les Français sont prêts à satisfaire la demande de 60 millions d'euros des Red Devils, mais ils aimeraient insérer une contrepartie technique dans le deal », a expliqué Momblano.