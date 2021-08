FC Nantes : Kita met en garde Plantive du Collectif Nantais

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 03:35

À couteaux tirés avec un groupe de frondeurs regroupés au sein du ‘’Collectif Nantais’’, le président du FC Nantes, Waldemar Kita a mis en garde Philippe Plantive, l’une des figures dudit collectif. Cela, dans une lettre recommandée selon Ouest-France.

Kita à Plantive, « mettez fin à toute action qui pourrait nuire au FC Nantes »

Waldemar Kita n’est pas content de Philippe Plantive, président du Conseil d’Administration de Proginov, une entreprise partenaire du FC Nantes. Ce dernier est également l’un des fondateurs du ‘’Collectif Nantais’’ ligué contre le président des Canaris. Notons que les détracteurs de ce dernier demandent son départ de la tête de l’équipe de la Cité des Ducs et se tiennent prêts à lui racheter le club. Le patron du FCN avait répondu au groupe de supporters, anciennes gloires et autres frondeurs, que le club Jaune et Vert n’est pas en vente.

Ce lundi, le quotidien, régional dévoile des extraits d’une lettre recommandée transmis par Waldemar Kita à Philippe Plantive. Courrier dans lequel il invite ce dernier à cesser toutes les attaques envers lui et le FC Nantes. « Je vous demande par la présente de mettre fin à toute action supplémentaire qui pourrait nuire de nouveau au FC Nantes, ses dirigeants et salariés », a écrit le premier responsable du club nantais.

Philippe Plantive accusé de déstabiliser le FCN

Mais que reproche Waldemar Kita au PCA de Proginov ? En effet, il accuse ce dernier de dire des contrevérités sur les Canaris et de créer le doute chez les salariés et sponsors. « Sur l’avenir du club, vous affirmez que je n’aurais pas d’autres choix que de “déposer le bilan” ou “d’accepter une hypothèse de cession à 20 ou 30 millions”. Outre ces estimations grotesques et pour le moins approximatives, l’annonce fantaisiste d’une perspective de dépôt de bilan du club, étayée par votre conseil de “mise sous la protection du tribunal de commerce de Nantes” est totalement erronée et irresponsable de votre part, créant l’inquiétude et l’incompréhension, à la fois auprès des salariés du club, de ses créanciers, partenaires ou encore prospects », a-t-il démenti.

Pour finir, le propriétaire du FC Nantes indique que « ces propos sont inadmissibles, d’autant plus, de la part d’un dirigeant d’une entreprise partenaire du club ». Il a déploré ensuite « une attitude d’ingérence et de déstabilisation » de Philippe Plantive au sujet du projet de déménagement du centre d’entraînement. Ce dernier se serait ainsi, selon lui, « positionné comme le dirigeant du FC Nantes ayant déjà la gouvernance du club de prévue, ainsi que des éducateurs dignes de ce nom à mettre en place ».