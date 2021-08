PSG Mercato : Avant Pogba, une officialisation attendue ce mardi

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2021 à 12:55

Après avoir enregistré les signatures de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG veut s’offrir Paul Pogba avant la fin de ce mercato estival. Mais avant de mettre la main sur le milieu de terrain de Manchester United, le club parisien va déjà s’atteler à régler certains sujets urgents.

Le PSG veut dégraisser et prêter ses jeunes talents

Après un début de mercato de folie avec quatre signatures colossales et en attendant de trouver un accord avec Manchester United pour le transfert de Paul Pogba, Leonardo s’active pour trouver une porte de sortie à certains joueurs qui ne vont pas figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine. Directeur du centre de formation du PSG de 2017 à 2018, Luis Fernandez encourage d’ailleurs les titis parisiens et le club à aller dans ce sens : partir en prêt pour progresser, grandir et montrer sa valeur. Leonardo semble désormais ouvert à cette politique.

Après le latéral néerlandais Mitchel Bakker (21 ans) transféré au Bayer Leverkusen pour 7 millions d’euros et le gardien de but français Alphonse Areola (28 ans) prêté à West Ham dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec option d'achat, le Paris Saint-Germain veut permettre à ses jeunes talents du centre de formation d’aller trouver du temps de jeu ailleurs afin de poursuivre leur progression.

Kenny Nagera va rejoindre Bastia en prêt

L’information lancée lundi par L’Équipe est confirmée par Le Parisien et RMC Sport. L’attaquant parisien Kenny Nagera va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, l’attaquant de 19 ans va s’engager avec le SC Bastia dans le cadre d’un prêt sans aucune option d’achat. Preuve que le PSG compte sur son Titi pour l’avenir. D’après la radio métropolitaine, celui qui a inscrit son premier but avec le groupe professionnel la semaine dernière en amical contre le FC Séville va rejoindre la Corse ce mardi.

Également annoncé dans les plans de Toulouse FC et du Havre AC, l’international français des moins de 20 ans a manifesté le souhait d’aller se frotter au monde professionnel pour poursuivre sa progression. Il va donc évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Le PSG et le SC Bastia devraient officialiser leur accord pour Kenny Nagera ce mardi.