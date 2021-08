PSG Mercato : Après Bakker, un nouveau départ bientôt officialisé

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2021 à 12:55

Lié au PSG jusqu’au 30 juin 2023, Mitchel Bakker s’est engagé en faveur du Bayer Leverkusen pour cinq ans, soit jusqu’en 2026. Après le latéral gauche néerlandais de 21 ans, un autre élément s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain.

Le PSG envoie un joueur en Ligue 2

Après Mitchel Bakker il y a trois semaines, le Paris Saint-Germain devrait officialiser un nouveau départ dans les prochaines heures. D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants du PSG et leurs homologues de Bastia ont trouvé un accord pour Kenny Nagera. Présent dans le groupe de Mauricio Pochettino qui est tombé face au LOSC à Tel-Aviv lors du Trophée des Champions dimanche soir (0-1), l’attaquant de 19 ans devrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Une information confirmée par le quotidien Le Parisien qui précise que le Titi parisien va rejoindre le club corse dans le cadre d’un prêt sans aucune option d’achat.

Tout est d’ores et déjà réglé entre les deux clubs et Kenny Nagera va débarquer à Bastia dans les prochaines heures. Auteur de son premier but avec l’équipe A en amical contre le FC Séville (2-2), mardi dernier, l’international français des moins de 19 ans a demandé à partir afin d’obtenir davantage de temps de jeu en Ligue 2. Le natif d’Argenteuil est le second joueur de la génération 2002 qui va quitter les Rouges et Bleus dans les mêmes conditions que Thierno Baldé, qui a rejoint le Havre il y a quelques jours.

Quid des autres Titis du PSG cette saison ?

Hier, Le Parisien annonçait que le Paris Saint-Germain est bien décidé à conserver ses meilleurs titis. Considéré comme un futur crack, Xavi Simons espère ainsi entrer dans la rotation et poursuivre son apprentissage au sein du groupe professionnel. Le PSG compte sur son jeune milieu de terrain néerlandais de 18 ans et se prépare même à lui transmettre une proposition de prolongation de contrat qui expire dans un an. Revenu de prêt à Lens, l’attaquant Arnaud Kalimuendo (19 ans) pourrait lui aussi être retenu par l’entraîneur parisien pour la saison prochaine.

Sauf si Leonardo trouve finalement un accord avec Everton pour le retour définitif ou temporaire de Moise Kean. Toujours selon la même source, la carrière du jeune défenseur central El Chadaille Bitshiabu (16 ans) a pris un sérieux cap depuis la signature de son premier contrat professionnel le 29 juillet dernier. Pochettino « semble disposé à l’intégrer dans la rotation » et « le staff lui maintient sa confiance malgré une présaison où il n’est pas apparu sous son meilleur jour ».

Quant au milieu de terrain Éric Junior Dina-Ebimbe, il a également pour ambition d’intégrer la rotation dans l’entrejeu et a montré des choses intéressantes durant la présaison. Mais le retour des cadres pourrait finalement pousser le joueur de 20 ans à demander un bon de sortie pour aller chercher du temps de jeu sous d’autres cieux. L’AS Saint-Étienne et le RC Lens sont notamment intéressés par son profil.